UFFICIALE – Timothy Weah all’Olympique Marsiglia: tradito il Psg

Dopo due stagioni nella nostra Serie A, il classe 2000 torna in Francia e lo fa andando dai più grandi rivali del Psg

Jacopo del Monaco 6 agosto - 22:14

Dopo due stagioni con la maglia della Juventus, Timothy Weah torna in Francia e firma per l'Olympique Marsiglia. Lo statunitense, così facendo, va nella squadra rivale del Paris Saint-Germain, sua ex squadra.

La carriera di Weah Nato a New York nel 2000, Timothy Weah porta sulle spalle un cognome pesante. Infatti, suo padre George è stato un grandissimo attaccante che ha vestito maglie importanti come quelle di Psg e Milan ed è, ancor oggi, l'unico africano ad aver vinto il Pallone d'Oro. Lo statunitense gioca come ala destra e ha buona velocità e tecnica e forza fisica. Nel 2014 passa al settore giovanile del Psg, esordendo in Prima Squadra nel marzo 2018. Coi parigini, ha vinto Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega e Supercoppa. Nel gennaio 2019 va in prestito al Celtic, dando una grande mano nella seconda parte di stagione e portando a casa campionato, Coppa nazionale e Coppa di Lega.

Dopo l'esperienza scozzese, il Psg lo vende al Lille nel 2019. Qui, Weah gioca per quattro stagioni, vince il campionato 20/21 e, pochi mesi dopo, conquista la Supercoppa proprio contro il suo ex club. Nel 2023 passa alla Juve per 12 milioni e ha esordito in bianconero il 20 agosto contro l'Udinese. A gennaio 2024 ha segnato la prima rete in bianconero contro la Salernitana in Coppa Italia, competizione poi vinta battendo l'Atalanta in finale. Con la Nazionale degli Stati Uniti, Weah vanta di 3 CONCACAF Nations League vinte (19/20, 22/23 e 23/24).

Timothy Weah all'Olympique Marsiglia: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — Il club francese, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo dello statunitense classe 2000. L'OM ha speso 1 milione di euro per il prestito oneroso e sborserà altri 14 più 3 di bonus per l'obbligo di riscatto. La Juventus avrà anche il 10% sulla futura rivendita.

"L'OM è lieta di annunciare l'ingaggio dell'ala destra americana di 25 anni Timothy Weah. Avrebbe potuto abbandonare il suo cognome e voltare le spalle al calcio. Ma il sangue conta. Perché quando sei il figlio dell'unico Pallone d'Oro africano della storia, tutto viene esaminato attentamente".

"Nato a New York nel 2000, il PSG lo ha accolto a 14 anni. Nel 2018, si è trasferito al Celtic Glasgow, dove ha vissuto l'emozione di segnare gol e di ascoltare i cori dei tifosi. Poi, una stagione dopo, si è trasferito al Lille in Ligue 1. Nella nazionale statunitense, è un giocatore fidato ed anello di congiunzione tra le generazioni. Alla Juventus dal 2023, imparerà le esigenze dei massimi livelli in un club in cui la tradizione conta".