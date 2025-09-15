Il nome del classe 2007, per alcuni spagnoli, riporta alla mente il noto dittatore che ha governato per ben 40 anni

Jacopo del Monaco 15 settembre - 09:53

Da questa stagione Franco Mastantuono veste la maglia del Real Madrid. A soli 18 anni, l'argentino ha lasciato il River Plate per giocare in Europa. I tifosi dei Blancos per omaggiarlo gli hanno dedicato il coro "Franco, Franco". Tuttavia, ciò ha scatenato delle polemiche visto che in Spagna, quel nome, fa pensare a Francisco Franco, dittatore che ha governato il Paese dal 1939 al 1975, anno della sua dipartita.

Real Madrid, polemiche sul coro per Mastantuono — Alcuni nomi, purtroppo, fanno tornare nella mente della gente un passato negativo. In Serie A c'è un esempio col giocatore della Cremonese Romano Floriani Mussolini, figlio della politica Alessandra e quindi pronipote del noto dittatore fondatore del fascismo. Il classe 2003, proprio per evitare problemi, ha scelto di far stampare sulla sua maglia il nome di battesimo. Qualcosa di analogo sta succedendo in Spagna col giovane calciatore Mastantuono, che gioca per il Real. I tifosi rendono omaggio al talento argentino intonando il coro "Franco, Franco". Il suo è un nome molto comune ed in Argentina non fa pensare ad alcuna allusione politica. In Spagna, invece, rievoca il periodo della dittatura durata quasi 40 anni nota come franchismo, che deriva proprio dal cognome del Caudillo. Per di più, Francisco Franco era anche tifoso del Real Madrid.

Al termine della dittatura, la squadra della capitale ha voluto distaccarsi da qualsiasi corrente politica ed il presidente Florentino Pérez ha allontanato dallo Stadio Santiago Bernabéu i tifosi di estrema destra. La polemica sul coro ha avuto inizio in Catalogna, dove alcune testate giornalistiche di fede Blaugrana hanno parlato della "vera natura" madridista. Jorge Valdano, ex calciatore nonché Campione del Mondo con l'Argentina nel 1986, ha riportato sul giornale spagnolo El Pais la sua opinione riguardante questi cori: "Hanno scatenato una conseguenza degna di analisi antropologica. Se fatti in modo scherzoso, va bene perché l'umorismo è un'arma ottima. Ma se qualcuno li ha intonati per rievocare un'ideologia politica, allora ci troviamo di fronte ad una stupidità rinnovata".