È passato quasi un anno da quella tragica notte, quando tra il 2 e il 3 luglio 2025 Diogo Jota perse il controllo della sua auto perdendo la vita insieme a suo fratello minore, André. Secondo la Guardia Civil l'incidente fu la conseguenza dell'esplosione di uno pneumatico in fase di sorpasso e la velocità elevata della Lamborghini guidata dal calciatore portoghese, cause non confermate ufficialmente a per via di alcune testimonianze che hanno messo in dubbio il fattore velocità. Questo è stato un evento tragico che ha sconvolto l'intero mondo del calcio, soprattutto perché era diretto verso il traghetto che lo avrebbe portato poi in Inghilterra per iniziare la nuova stagione con il suo Liverpool.

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L'omaggio al Mondiale del Portogallo per Diogo Jota

questo bracciale è stato consegnato personalmente dal Primo Ministro portoghese

Luís Montenegro

durante un incontro con la squadra prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Il centrocampista del Paris Saint Germain

Vitinha

ha confermato che la squadra ha accolto il dono con grande affetto e che i giocatori stessi hanno deciso senza alcun dubbio di indossarlo durante l'intera durata del torneo.

Oltre ad averlo inserito nella lista dei convocati per il, ilindosserà un bracciale commemorativo dedicato a Diogo Jota. Come riportato da

BURNLEY, INGHILTERRA - 26 DICEMBRE: Diogo Jota del Liverpool applaude i tifosi dopo la vittoria della squadra nella partita di Premier League tra Burnley FC e Liverpool FC al Turf Moor il 26 dicembre 2023 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

I braccialetti presentano un'incisione personalizzata che include i nomi di tutti i calciatori convocati per la competizione, arricchita da una menzione d'onore e un ricordo speciale dedicati proprio a Diogo Jota. La federazione e i calciatori hanno scelto di portare questo simbolo in ogni singola partita della Coppa del Mondo per sottolineare il legame eterno con l'ex compagno di squadra, assicurando che lo spirito del calciatore rimanga simbolicamente presente sul rettangolo verde insieme al resto del gruppo per tutta la durata della competizione più importante di tutte.