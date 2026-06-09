Tra i calciatori che disputeranno il Mondiale che inizierà tra due giorni figura anche Andrew Robertson, terzino della Scozia. La sua Nazionale, infatti, si trova nel Girone C ed affronterà Brasile, Marocco e Haiti. Negli ultimi giorni, la FIFA ha pubblicato su YouTube in cui il nuovo giocatore del Tottenham ha ricevuto una lettera speciale. Ad averla scritta, infatti, è stata Rute Cardoso, moglie del compianto Diogo Jota al quale Robertson era molto legando avendo giocato insieme al Liverpool.

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Scozia, Robertson riceve una lettera dalla moglie di Diogo Jota: "Parlava spesso di te e della vostra amicizia"

Sul proprio canale YouTube, la FIFA ha pubblicato un video con protagonista Andrew Robertson. Al giocatore viene consegnata una lettera molto speciale in vista dei Mondiali e l'ha scritto Rute Cardoso, moglie del compianto Diogo Jota. Ecco cos'ha scritto la ragazza all'indirizzo del terzino scozzese: "Andy, ti scrivo col cuore colmo di nostalgia, solitudine e soprattutto orgoglio. Diogo parlava sempre di te, della vostra amicizie, le battaglie che avete combattuto insieme, le sfide, le risate, le conversazioni sul calcio ed i sogni. Il Mondiale era uno di quei sogni che avete coltivato insieme, fianco a fianco e con la passione dimostrata in campo".

Brentford, Inghilterra - 25 settembre 2021: Diogo Jota del Liverpool esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra con Andrew Robertson durante la partita di Premier League tra Brentford e Liverpool al Brentford Community Stadium. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

"Quando ho ascoltato le tue parole e cos'hai provato quando la Scozia si è qualificata al Mondiale, ho capito che Diogo non ha mai lasciato il campo. Conquistando il posto ai Mondiali, non ci andrai solo perché porterai con te il suo sogno. So che non sarete soli quando scenderete in campo perché lui sarà con voi, nei vostri pensieri, passi e cuore. Quindi vi voglio ringraziare".

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La risposta di Robertson: "Lo porterò sempre nel mio cuore"

Rute Cardoso hala lettera scrivendo: "Grazie per non averlo dimenticato, per averlo portato sempre con te e per aver trasformato il dolore della perdita in qualcosa di bello. Qui a casa, anche noi facciamo così ogni giorno. Lui sarebbe, ed è, orgoglioso di te. Conserva quel sogno Andy. Amalo per te stesso e per lui. Con amore, gratitudine e tutto il mio sostegno".Dopo aver letto la lettera di Rute Cardoso, un commosso Robertson ha dato una bellissima. Le sue: "Porterò Diogo nel mio cuore e so che sarà con me nelle prime tre partite e, si spera, anche nelle prossime. Siamo diventati davvero amici nel 2022, quando lui ha saltato i Mondiali per infortunio e la Scozia non si è qualificata. Abbiamo parlato di cosa sarebbe significato giocarli ed il nostro sogno era quello. Sono devastato perché gli è stato portato via tutto questo".

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