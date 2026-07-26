Dopo il match in famiglia, la squadra di Serie A che ha come allenatore Massimiliano Alvini ha affrontato il club di Serie B
“E se il Frosinone vince il campionato?”: ecco la maglia con lo Scudetto…
Negli ultimi minuti è terminato l'incontro tra il Frosinone e l'Ascoli. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione di una gara amichevole. Il match ha avuto luogo presso lo Stadio Manlio Scopigno di Rieti ed è terminato con il risultato di 1-0 per i Ciociari. Per la squadra giallazzurra che ha come allenatore Massimiliano Alvini si è trattato del secondo impegno prima dell'inizio della Serie A 2026/2027, alla quale parteciperà avendo ottenuto la promozione diretta nella scorsa edizione della Serie B.
Frosinone-Ascoli, la cronaca dell'amichevoleLa squadra proveniente dal Lazio, per prepararsi al meglio alla nuova stagione, ha preso e prenderà parte ad alcune amichevoli tra cui quella di oggi contro l'Ascoli. La prima frazione di gioco è terminata a reti bianche con l'arbitro Di Mario della sezione di Ciampino che ha ammonito Gabriele Calvani, difensore centrale giallazzurro, ed Amine Chakir, attaccante dei bianconeri. Al 62', il Frosinone sblocca il risultato con la rete del classe 2006 Muhammed Colley su assist dell'ex Napoli Alessio Zerbin. Durante il secondo tempo, il giallazzuro Kone non ha offerto una grande prestazione avendo preso un giallo e perso diversi palloni. Al minuto 84, il terzino sinistro Niccolò Corrado poteva segnare il 2-0 dopo aver corso sulla fascia e saltato due avversari. Tuttavia, a pochi passi dalla porta, ha tirato fuori.
I prossimi impegni dei CiociariDopo il match in famiglia del 22 luglio vinto di misura grazie alla rete di Jérémy Oyono e la partita di oggi contro l'Ascoli, la squadra allenata da Alvini ha altre tre amichevoli in programma. La prossima avrà luogo tra tre giorni, quindi il 29 luglio, contro la Sambenedettese alle ore 16:30. Il 1° agosto alle ore 18:30, invece, i giallazzurri sfideranno il Benevento. Otto giorni più tardi, vale a dire il 9 agosto, alle ore 20:45 andrà in scena un piccolo assaggio di Serie A e derby regionale dato che il Frosinone giocherà contro la Lazio che ha come tecnico Gennaro Gattuso. L'esordio stagionale dei Ciociari avrà luogo alle ore 18:00 del 16 agosto con il match di Coppa Italia contro la Juve Stabia. Alle ore 18:30 del 23 agosto, invece, il Frosinone giocherà la prima giornata di Serie A contro la Juventus di Luciano Spalletti.
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