Negli ultimi minuti è terminato l'incontro tra il Frosinone e l'Ascoli. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione di una gara amichevole. Il match ha avuto luogo presso lo Stadio Manlio Scopigno di Rieti ed è terminato con il risultato di 1-0 per i Ciociari. Per la squadra giallazzurra che ha come allenatore Massimiliano Alvini si è trattato del secondo impegno prima dell'inizio della Serie A 2026/2027, alla quale parteciperà avendo ottenuto la promozione diretta nella scorsa edizione della Serie B.

Frosinone-Ascoli, la cronaca dell'amichevole

La squadra proveniente dal Lazio, per prepararsi al meglio alla nuova stagione, ha preso e prenderà parte ad alcune amichevoli tra cui quella di oggi contro l'Ascoli. La prima frazione di gioco è terminata a reti bianche con l'arbitrodella sezione di Ciampino che ha ammonito, difensore centrale giallazzurro, ed, attaccante dei bianconeri. Al 62', il Frosinone sblocca il risultato con la rete del classe 2006su assist dell'ex. Durante il secondo tempo, il giallazzuronon ha offerto una grande prestazione avendo preso un giallo e perso diversi palloni. Al minuto 84, il terzino sinistropoteva segnare il 2-0 dopo aver corso sulla fascia e saltato due avversari. Tuttavia, a pochi passi dalla porta, ha tirato fuori.

Udine, Italia - 2 settembre 2023: Anthony Oyono del Frosinone durante la partita di Serie A tra Udinese e Frosinone all'Udinese Arena. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

I prossimi impegni dei Ciociari

Dopo il match in famiglia delvinto di misura grazie alla rete die la partita di oggi contro l'Ascoli, la squadra allenata da Alvini ha altre tre amichevoli in programma. La prossima avrà luogo tra tre giorni, quindi il, contro laalle ore 16:30. Ilalle ore 18:30, invece, i giallazzurri sfideranno il. Otto giorni più tardi, vale a dire il, alle ore 20:45 andrà in scena un piccolo assaggio di Serie A e derby regionale dato che il Frosinone giocherà contro lache ha come tecnico. L'esordio stagionale dei Ciociari avrà luogo alle ore 18:00 delcon il match dicontro la. Alle ore 18:30 del, invece, il Frosinone giocherà la prima giornata di Serie A contro ladi