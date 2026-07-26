Il caso Pirlo tiene ancora aperto lo scenario della Nazionale. La nomina dell'ex centrocampista sembrava ormai definita, ma il tema sponsor ha riacceso qualche dubbio. Difficile pensare a un ribaltone, ma nel calcio tutto può succedere. E allora nasce la domanda: cosa accadrebbe se il progetto dovesse saltare? La Federazione sarebbe costretta a cambiare rapidamente piano e trovare un nuovo commissario tecnico. Dopo i tentativi per Guardiola e Ancelotti, tornerebbero in primo piano altri nomi. Da Antonio Conte a Roberto Mancini, fino alle alternative Pioli e Palladino. La scelta, però, dovrà essere coerente con la nuova idea di calcio voluta da Paolo Maldini.

NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Antonio Conte, allenatore del Napoli e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al seguito della partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Conte e Mancini, le alternative di 'lusso'

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La prima fascia resta quella dei grandi allenatori. Quella che porta ad. Due profili che conoscono bene la Nazionale e che hanno già vissuto la pressione di una panchina così importante. Conte sarebbe la scelta più forte. Un tecnico abituato a vincere, a costruire gruppi compatti e a trasmettere una mentalità precisa. La sua esperienza connel biennio 2014-2016 è ancora un punto di riferimento. Il nodo principale sarebbe quello. Conte negli ultimi anni ha lavorato con ingaggi molto elevati e la trattativa avrebbe bisogno di trovare un punto d'incontro.Mancini rappresenta invece una strada già conosciuta. È l'allenatore che ha riportato gli Azzurri sul tetto d'Europa nel 2021.e sa cosa significa guidare una Nazionale. Resta però il tema della separazione con la Federazione e della sua esperienza in Arabia Saudita, una scelta che una parte del calcio italiano non ha ancora dimenticato. Due nomi importanti. Due garanzie. Ma anche due domande.E soprattutto, sarebbero pronti a sposare un progetto costruito attorno alle idee di Maldini?

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, saluta la folla durante la festa celebrativa organizzata alla Co-op Live Arena di Manchester il 25 maggio 2026 per festeggiare i successi delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club nella stagione 2025/2026. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Guardiola e quel sogno rimasto tale

Prima di pensare alle, la Federazione aveva provato a inseguire due sogni. Due nomi fuori portata per molti: Carloe Pep. Soprattutto Guardiola avrebbe rappresentato una svolta. Non soltanto per il valore dell'allenatore, ma per la filosofia che avrebbe portato in Italia.significa gioco, idee, valorizzazione dei giovani e costruzione di un'identità precisa. Sarebbe stato un investimento sul futuro, non solo una scelta tecnica. L'operazione era complicata. Per disponibilità e contesto. Ma il tentativo raccontava la volontà di alzare il livello del progetto azzurro. Se Guardiola e Ancelotti erano sogni difficili da realizzare, ora bisogna guardare alle. E qui entrano in gioco altri profili. Stefano Pioli ha esperienza internazionale e conosce bene la pressione delle grandi piazze. Poi c'è Raffaele, un nome più giovane ma con caratteristiche interessanti. Perché il prossimo ct non dovrà soltanto vincere. Dovrà costruire. Dovrà creare un gruppo e valorizzare il talento a disposizione.

BERGAMO, ITALIA - 28 DICEMBRE: L'allenatore dell'Atalanta BC Raffaele Palladino osserva la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale alla New Balance Arena il 28 dicembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Italia, non sottovalutare Palladino: può essere lui la soluzione adatta

Proprio per questo, tra i nomi usciti nelle ultime ore,potrebbe essere il profilo più vicino alle esigenze della Nazionale. Un allenatore giovane, ma con già esperienza in Serie A. Ha dimostrato di saper lavorare con i giocatori, di valorizzare i giovani e di costruire gruppi uniti. Qualità che oggi servono. La Nazionale non può fare mercato. Non può acquistare giocatori già pronti. Deve far crescere ilche ha a disposizione. Deve creare un'identità. Deve trovare un equilibrio tra qualità individuale e organizzazione. Palladino rappresenterebbe una scelta diversa rispetto a. Meno legata al passato. Più orientata al futuro. Una scommessa, ma con basi solide. Ha entusiasmo, idee moderne e soprattutto ha dimostrato di saperEd è proprio quello che serve all'Italia in questo momento. Conte sarebbe una garanzia. Mancini una certezza già conosciuta. Guardiola sarebbe stato il sogno. Mapotrebbe essere la scelta giusta