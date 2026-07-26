La Premier League è pronta a cambiare il calcio inglese. Sul tavolo c'è un accordo da circa 1,5 miliardi di sterline, pari a oltre 1,7 miliardi di euro, destinato a ridisegnare i rapporti economici con la English Football League. Secondo quanto riportato da Sky News, i venti club della massima serie voteranno nei prossimi giorni il cosiddetto "New Deal", un piano decennale pensato per garantire una redistribuzione più equa delle risorse a Championship, League One e League Two. L'obiettivo è raggiungere un'intesa entro la fine di agosto, evitando così un intervento diretto dell'Independent Football Regulator. Se approvato, il progetto rappresenterebbe una delle riforme economiche più importanti nella storia recente del calcio inglese.

La Premier ridisegna il calcio inglese: ecco il New Deal da 1,7 miliardi

Tra le novità più importanti c'èdel contributo applicato ai, che passerebbe dal 4% al 6%. Una parte delle risorse raccolte verrebbe destinata direttamente ai club della EFL, mentre il resto sarebbe finanziato dalle società diin base ai rispettivi ricavi. In questo modo i club più ricchi, come, Manchester City,e Manchester United, sarebbero chiamati a sostenere. Il piano prevede pagamenti progressivi fino a circa 160 milioni di sterline all'anno e una revisione del sistema dei paracadute destinati alle squadre retrocesse, da tempo al centro delle polemiche per gli squilibri che generano in

MANCHESTER (Inghilterra), 4 ottobre 2025 – Un dettaglio del pallone ufficiale con il logo della Premier League prima della partita di Premier League tra Manchester United e Sunderland, disputata all'Old Trafford di Manchester, in Inghilterra. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

È previsto anche un fondo di emergenza da 20 milioni di sterline per aiutare le società in grave difficoltà economica. Almeno il 20% delle nuove risorse dovrà inoltre essere investito in stadi, centri sportivi e infrastrutture. L'obiettivo è rafforzare la sostenibilità del calcio inglese e ridurre il divario economico tra Premier League e categorie inferiori, senza limitarsi a finanziare soltanto stipendi e operazioni di mercato. Il piano c'è. Manca l'attuazione. Ma il campionato inglese guarda al futuro. E lo fa tendendo la mano anche alle serie minori.