Non sono soltanto i calciatori a percepire ingaggi sempre più elevati. Anche gli allenatori della Serie A rappresentano investimenti sempre più importanti per i club, chiamati a guidare progetti tecnici ambiziosi e a ottenere risultati immediati. La graduatoria degli stipendi dei tecnici del massimo campionato italiano fotografa una situazione in cui esperienza, palmarès e aspettative incidono notevolmente sulle retribuzioni.

Secondo i dati riportati da Transfermarkt, sono Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti gli allenatori più pagati della Serie A, entrambi con uno stipendio da 9 milioni di euro lordi a stagione.

Gasperini e Spalletti condividono il primo posto

L'arrivo di

sulla panchina della Roma è stato accompagnato da un contratto di assoluto livello economico. Il tecnico piemontese condivide infatti la vetta della classifica con

, tornato alla Juventus per una nuova esperienza in bianconero.

Luciano Spalletti è il capo allenatore della Juventus FC durante la partita tra FC Internazionale e Juventus FC in Serie A allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, Italia, il 14 febbraio 2026. (Foto di Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images)

Alle loro spalle si piazza Massimiliano Allegri, che nella sua nuova avventura al Milan percepisce 8,3 milioni di euro, confermandosi tra gli allenatori più apprezzati e meglio retribuiti del panorama italiano.

Subito dietro troviamo Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, e Maurizio Sarri, entrambi con uno stipendio di 6,5 milioni di euro.

VERONA, ITALIA - 24 MAGGIO: Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e AS Roma allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 24 maggio 2026 a Verona, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Chivu, Juric e gli altri: la fascia centrale della classifica

La sesta posizione è occupata da

, alla guida dell'Inter, con

.

Seguono

e

, entrambi a quota

, mentre

, tecnico della Lazio, percepisce

.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: L'allenatore dell'FC Internazionale Cristian Chivu posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Chiude la Top 10 Daniele De Rossi, confermato sulla panchina del Genoa con uno stipendio di 2,4 milioni di euro.

La classifica evidenzia come molti club abbiano deciso di affidarsi a nuovi allenatori, investendo cifre importanti per inaugurare nuovi cicli tecnici.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 24: Cesc Fabregas, Head Coach of Como 1907, acknowledges the fans following victory in the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico di Torino on November 24, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Fabregas e i giovani tecnici

Nella parte centrale della graduatoria spicca anche il nome di

, alla guida del Como, con un ingaggio di

.

La stessa cifra viene percepita da

e

, mentre poco sotto troviamo

e

, entrambi a

.

Chiudono la graduatoria Alberto Aquilani con 1,1 milioni, Massimiliano Alvini con 700 mila euro ed Eusebio Di Francesco, il meno pagato tra gli allenatori della Serie A con uno stipendio di 600 mila euro.

UDINE, ITALY - FEBRUARY 15: Fabio Grosso, manager of Sassuolo, reacts during the Serie A match between Udinese Calcio and US Sassuolo Calcio at Stadio Friuli on February 15, 2026 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Gli allenatori sono sempre più centrali nei progetti dei club

La classifica conferma come il ruolo dell'allenatore sia diventato sempre più determinante nella costruzione dei progetti sportivi. Le società non investono soltanto sul mercato dei giocatori, ma sono disposte a garantire contratti molto importanti anche ai tecnici ritenuti in grado di valorizzare la rosa e ottenere risultati.

Gli ingaggi dei primi della classe, superiori agli otto milioni di euro, testimoniano quanto i club considerino fondamentale la figura dell'allenatore, soprattutto in una Serie A sempre più competitiva sia sul piano nazionale sia nelle competizioni europee. Con la nuova stagione ormai alle porte, saranno proprio questi tecnici a essere chiamati a giustificare sul campo investimenti così significativi, cercando di trasformare le aspettative delle rispettive società in risultati concreti.