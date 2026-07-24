Il Frosinone, invece, sta cercando di rafforzare la sua formazione agli ordini del tecnico Alvini.
Il Napoli presenta la maglia away che rinsalda il legame con l'Argentina
Prosegue il calciomercato del Napoli. In questo caso l'opera di sfoltimento della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, all'interno della quale sono presenti vari giocatori non più funzionali al progetto partenopeo. Come Hasa e Zerbin, passati a titolo definitivo al Frosinone.
🚨 DONE DEAL: Alessio Zerbin to Frosinone! 🟡🔵✅🇮🇹— football world euphoria (@F_W_Euphoria) July 23, 2026
Frosinone have completed the signing of Alessio Zerbin from Napoli in a deal worth €4m. The Italian winger has signed a contract until 2029, strengthening the club's attacking options ahead of the new season. ✍️🔥⚽ pic.twitter.com/UpdoxORf9F
Hasa e Zerbin dal Napoli al FrosinoneIl Napoli lavora per ricostruire e per ripartire al meglio in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale del mercato azzurro, diretto dal direttore sportivo Manna, non è quello di ampliare la rosa ma di sfoltirla. In ben 25 sono, infatti, i calciatori del club partenopeo finiti sul mercato e destinati a lasciare Napoli. Tra questi, Hasa e Zerbin che sono stati acquistati dal Frosinone.
Il club della Ciociaria, infatti, sta cercando di rafforzare la sua rosa. Dirige le operazioni di mercato il ds Renzo Castagnini, intenzionato a costituire una formazione competitiva per la prossima Serie A. Finora i giallazzurri hanno preso il portiere Desplanches dal Palermo, il difensore Cittadini dall'Atalanta, Calvani dal Genoa e Amey dal Bologna, lo svincolato El Azzuozi, la punta esterna Fini dal Genoa e l’attaccante centrale Raimondo dal Bologna. Il prossimo step che, secondo il presidente Maurizio Stirpe, dovrà condurre al quasi totale completamento della rosa a disposizione del tecnico Alvini, è iniziato. La deadline è quella dell'esordio in Coppa Italia: il 16 agosto contro la Juve Stabia.
E proprio oggi è atteso l'annuncio ufficiale dell'acquisto di due importanti pedine di questa seconda fase del mercato del Frosinone. Trattasi di Hasa e Zerbin, comprati a titolo definitivo dal Napoli. I due hanno già svolto anche le visite mediche di rito. Zerbin, classe 1999, ha già giocato in questo club ed ha anche vestito le maglie di Monza, Cremonese e Venezia. L'italiano firma per tre stagioni. Hasa, invece, è un centrocampista offensivo cresciuto nelle giovanili della Juventus e ha firmato un contratto che lo lega a questa società per quattro anni. A confermare il doppio affare è stato proprio il ds del Frosinone Renzo Castagnini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA