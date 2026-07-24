Prosegue il calciomercato del Napoli. In questo caso l'opera di sfoltimento della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, all'interno della quale sono presenti vari giocatori non più funzionali al progetto partenopeo. Come Hasa e Zerbin, passati a titolo definitivo al Frosinone.

🚨 DONE DEAL: Alessio Zerbin to Frosinone! 🟡🔵✅🇮🇹



Frosinone have completed the signing of Alessio Zerbin from Napoli in a deal worth €4m. The Italian winger has signed a contract until 2029, strengthening the club's attacking options ahead of the new season. ✍️🔥⚽ pic.twitter.com/UpdoxORf9F — football world euphoria (@F_W_Euphoria) July 23, 2026

Hasa e Zerbin dal Napoli al Frosinone

Il Napoli lavora per ricostruire e per ripartire al meglio in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale del mercato azzurro, diretto dal direttore sportivola rosa ma di sfoltirla. In ben 25 sono, infatti, i calciatori del club partenopeo finiti sul mercato e destinati a lasciare Napoli. Tra questi, Hasa e Zerbin che sono stati acquistati dal Frosinone

Il club della Ciociaria, infatti, sta cercando di rafforzare la sua rosa. Dirige le operazioni di mercato il ds Renzo Castagnini, intenzionato a costituire una formazione competitiva per la prossima Serie A. Finora i giallazzurri hanno preso il portiere Desplanches dal Palermo, il difensore Cittadini dall'Atalanta, Calvani dal Genoa e Amey dal Bologna, lo svincolato El Azzuozi, la punta esterna Fini dal Genoa e l’attaccante centrale Raimondo dal Bologna. Il prossimo step che, secondo il presidente Maurizio Stirpe, dovrà condurre al quasi totale completamento della rosa a disposizione del tecnico Alvini, è iniziato. La deadline è quella dell'esordio in Coppa Italia: il 16 agosto contro la Juve Stabia.

E proprio oggi è atteso l'annuncio ufficiale dell'acquisto di due importanti pedine di questa seconda fase del mercato del Frosinone. Trattasi di Hasa e Zerbin, comprati a titolo definitivo dal Napoli. I due hanno già svolto anche le visite mediche di rito. Zerbin, classe 1999, ha già giocato in questo club ed ha anche vestito le maglie di Monza, Cremonese e Venezia. L'italiano firma per tre stagioni. Hasa, invece, è un centrocampista offensivo cresciuto nelle giovanili della Juventus e ha firmato un contratto che lo lega a questa società per quattro anni. A confermare il doppio affare è stato proprio il ds del Frosinone Renzo Castagnini.