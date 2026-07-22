Il Frosinone, lontano dall'afa cittadina, sta svolgendo la preparazione atletica ai piedi del Monte Terminillo, massiccio montuoso dell'Appennino centrale del Lazio. Dal ritiro, sede in cui si è svolta la prima sgambata stagionale tra la formazione A e la formazione B, decisa da una rete di Oyono, ha parlato il presidente dei ciociari Maurizio Stirpe.

La speranza e la certezza del presidente

ha parlato ai giornalisti presenti nel ritiro, subito dopo la fine del primo test, disputatosi in famiglia e con due tempi da 30 minuti ciascuno. Le sue parole in merito alla sede scelta: "È un’ottima località per fare la preparazione precampionato senza allontanarci troppo. Ci siamo trovati bene e ci torniamo sempre volentieri. Oggi abbiamo visto poco più di un allenamento, è ancora troppo presto per delle considerazioni".

Alla domanda se agosto sarà il mese decisivo per lo scatto finale sul calciomercato, il presidente risponde: "Sì, speriamo di poter dare al nostro allenatore una squadra pronta almeno all’80% per poter disputare la Coppa Italia e aumentare questi punti percentuali per la settimana successiva, con l’inizio del campionato. È un mercato pigro: di solito si vivacizza verso le ultime fasi, è una pessima abitudine del calcio per cui le cose si fanno sempre alla fine in modo raffazzonato. Stiamo provando a farlo in modo diverso quest’anno, speriamo di riuscire a farci trovare abbastanza pronti quest’anno”.

FROSINONE, ITALY - NOVEMBER 04: Maurizio Stirpe, il presidente del Frosinone Calcio, osserva prima della partita di Serie B tra Frosinone Calcio e Parma Calcio il 4 novembre 2017 a Frosinone, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sulla permanenza in Serie A: "Sarebbe il risultato sportivo più importante nella storia del club. Dobbiamo provarci, consapevoli che il gap di partenza è notevole. Dovremo, come ho già avuto modo di dire, provare a mettere in campo qualcosa di sorprendente".

Infine, sul record di abbonati alle porte con il 95% di adesioni nella prima fase: "È un ottimo punto di partenza, adesso vediamo l’evoluzione ma ci possiamo ritenere soddisfatti”.

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Un grande ritorno