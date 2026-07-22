Stirpe non ha dubbi: "La salvezza sarebbe il risultato più importante nella storia del club"
San Siro, aria di derby anche col Frosinone: "Se c'è in porta Turati è gol"...
Il Frosinone, lontano dall'afa cittadina, sta svolgendo la preparazione atletica ai piedi del Monte Terminillo, massiccio montuoso dell'Appennino centrale del Lazio. Dal ritiro, sede in cui si è svolta la prima sgambata stagionale tra la formazione A e la formazione B, decisa da una rete di Oyono, ha parlato il presidente dei ciociari Maurizio Stirpe.
La speranza e la certezza del presidenteStirpe ha parlato ai giornalisti presenti nel ritiro, subito dopo la fine del primo test, disputatosi in famiglia e con due tempi da 30 minuti ciascuno. Le sue parole in merito alla sede scelta: "È un’ottima località per fare la preparazione precampionato senza allontanarci troppo. Ci siamo trovati bene e ci torniamo sempre volentieri. Oggi abbiamo visto poco più di un allenamento, è ancora troppo presto per delle considerazioni".
Alla domanda se agosto sarà il mese decisivo per lo scatto finale sul calciomercato, il presidente risponde: "Sì, speriamo di poter dare al nostro allenatore una squadra pronta almeno all’80% per poter disputare la Coppa Italia e aumentare questi punti percentuali per la settimana successiva, con l’inizio del campionato. È un mercato pigro: di solito si vivacizza verso le ultime fasi, è una pessima abitudine del calcio per cui le cose si fanno sempre alla fine in modo raffazzonato. Stiamo provando a farlo in modo diverso quest’anno, speriamo di riuscire a farci trovare abbastanza pronti quest’anno”.
Sulla permanenza in Serie A: "Sarebbe il risultato sportivo più importante nella storia del club. Dobbiamo provarci, consapevoli che il gap di partenza è notevole. Dovremo, come ho già avuto modo di dire, provare a mettere in campo qualcosa di sorprendente".
Infine, sul record di abbonati alle porte con il 95% di adesioni nella prima fase: "È un ottimo punto di partenza, adesso vediamo l’evoluzione ma ci possiamo ritenere soddisfatti”.
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Un grande ritornoNei prossimi giorni Massimiliano Alvini accoglierà in ritiro una vecchia conoscenza del club ciociaro. Infatti, è stato definito quest'oggi il passaggio di Alessio Zerbin dal Napoli al Frosinone, ma questa volta a titolo definitivo. Il calciatore, che ha vestito la maglia giallazzurra nella stagione 2021/22 in Serie B, firmerà un contratto triennale. Zerbin si aggiunge agli acquisti di Kone dal Como, Calò dal Cesena, El Azzouzi a parametro zero e ai prestiti di Desplanches dal Palermo e di Amey dal Bologna. Come confermato dal presidente Stirpe, però, c'è ancora molto da fare per rinforzare al meglio la squadra e renderla competitiva per il salto in alto chiamato Serie A.
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