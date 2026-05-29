Il Frosinone Calcio scioglie le riserve in vista del prossimo campionato di Serie A: ufficiale la conferma di Massimiliano Alvini come allenatore
“E se il Frosinone vince il campionato?”: ecco la maglia con lo Scudetto…
La programmazione per la prossima, attesissima stagione del Frosinone nel campionato di Serie A riparte da una certezza assoluta. Attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali web, il club ciociaro ha delineato con precisione i quadri dirigenziali e tecnici per la stagione sportiva 2026/2027, sciogliendo ogni minimo dubbio legato alla guida della prima squadra. A sedere sulla caldissima panchina dello stadio Benito Stirpe per affrontare la massima serie italiana sarà ancora Massimiliano Alvini. La società del patron Stirpe ha deciso di puntare con forza sulla continuità tecnica, premiando il lavoro certosino e la dedizione dell'allenatore, che ha saputo conquistare nel tempo la fiducia incondizionata dell'intero ambiente giallazzurro e della dirigenza.
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Il meritato premio dopo la trionfale cavalcataLa conferma di Massimiliano Alvini non è soltanto una scelta logica per dare stabilità a lungo termine al progetto sportivo, ma rappresenta il sacrosanto e meritato premio per la straordinaria promozione in Serie A raggiunta dalla squadra. Il tecnico ha saputo plasmare un gruppo giovane solido, estremamente coeso e capace di esprimere un calcio sempre propositivo, trascinando la squadra fino al tanto desiderato traguardo. Il direttore generale Pietro Doronzo e il direttore dell'area tecnica Renzo Castagnini, confermati a loro volta e saldamente al comando nei rispettivi ruoli nevralgici, hanno letteralmente blindato l'allenatore. Entrambi hanno riconosciuto in lui il condottiero ideale, l'uomo giusto per tentare la complessa e affascinante impresa della salvezza in un palcoscenico spietato come quello della Serie A.
Testa al mercato: costruire una squadra per l'impresaMesso al sicuro il tassello più importante e delicato del puzzle, ovvero quello dell'allenatore, il Frosinone può adesso tuffarsi a capofitto sul calciomercato estivo. Il campionato di Serie A non fa sconti a nessuno e richiede necessariamente un organico profondo, esperto e tecnicamente attrezzato per reggere l'urto contro le grandi potenze del calcio nazionale. L'obiettivo primario sarà quello di mettere a disposizione di mister Alvini una rosa fortemente competitiva fin dal primo giorno del ritiro pre-campionato, puntellando tutti i reparti con innesti funzionali e mirati per la sua chiara idea di gioco. La sfida che attende l'allenatore e l'intero popolo ciociaro è di quelle da far tremare i polsi, ma con la determinazione mostrata fino a oggi, il Frosinone è pronto a vendere carissima la pelle.
📌 Quadri Dirigenziali e Tecnici Stagione 26/27— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 29, 2026
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