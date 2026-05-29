La programmazione per la prossima, attesissima stagione del Frosinone nel campionato di Serie A riparte da una certezza assoluta. Attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali web, il club ciociaro ha delineato con precisione i quadri dirigenziali e tecnici per la stagione sportiva 2026/2027, sciogliendo ogni minimo dubbio legato alla guida della prima squadra. A sedere sulla caldissima panchina dello stadio Benito Stirpe per affrontare la massima serie italiana sarà ancora Massimiliano Alvini. La società del patron Stirpe ha deciso di puntare con forza sulla continuità tecnica, premiando il lavoro certosino e la dedizione dell'allenatore, che ha saputo conquistare nel tempo la fiducia incondizionata dell'intero ambiente giallazzurro e della dirigenza.

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Il meritato premio dopo la trionfale cavalcata

La conferma di Massimilianonon è soltanto una scelta logica per darea lungo termine al progetto sportivo, ma rappresenta il sacrosanto e meritato premio per la straordinariainraggiunta dalla squadra. Il tecnico ha saputo plasmare un grupposolido, estremamentee capace di esprimere un calcio sempre, trascinando la squadra fino al tanto desiderato traguardo. Il direttore generale Pietroe il direttore dell'area tecnica Renzo, confermati a loro volta e saldamente al comando nei rispettivi ruoli nevralgici, hanno letteralmentel'allenatore. Entrambi hanno riconosciuto in lui ilideale, l'uomo giusto per tentare la complessa e affascinante impresa dellain un palcoscenico spietato come quello della Serie A.

FIRENZE, ITALIA - 29 GENNAIO: Massimiliano Alvini durante la stagione del premio "Panchina d'Oro" 2022/2023 al Centro Tecnico Federale di Coverciano il 29 gennaio 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Testa al mercato: costruire una squadra per l'impresa

Messo al sicuro il tassello più importante e delicato del puzzle, ovvero quello dell'allenatore, ilpuò adesso tuffarsi a capofitto sulestivo. Il campionato dinon fa sconti a nessuno e richiede necessariamente un organico profondo, esperto e tecnicamente attrezzato per reggere l'urto contro le grandi potenze del calcio nazionale. L'obiettivo primario sarà quello di mettere a disposizione di misteruna rosa fortementefin dal primo giorno del ritiro pre-campionato, puntellando tutti i reparti confunzionali e mirati per la sua chiara idea di gioco. La sfida che attende l'allenatore e l'intero popolo ciociaro è di quelle da far tremare i polsi, ma con la determinazione mostrata fino a oggi, ilè pronto a vendere carissima la pelle.

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