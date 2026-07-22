Casemiro è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter Miami. Terminato il suo contratto col Manchester United, il centrocampista 34enne giocherà in America.
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Casemiro giocherà con Lionel Messi all'Inter Miami. Il brasiliano porta in dote un'esperienza fuori dal comune e fornirà un importante contributo a centrocampo. Quantità e qualità saranno garantite dall'ex Real Madrid e Manchester United che arriva da svincolato.
Casemiro all'Inter Miami: c'è l'annuncio!Classe 1992, Casemiro ha compiuto 34 anni lo scorso 23 febbraio. L'Inter Miami, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, lo ha annunciato ufficialmente come proprio nuovo centrocampista. Il brasiliano è un parametro zero e sigla con il club americano un contratto da un anno con opzione per le due stagioni successive. Ecco quanto riportato dal club: "L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista internazionale brasiliano Casemiro. Il centrocampista cinque volte vincitore della UEFA Champions League si unisce al club come free agent e rimarrà sotto contratto fino alla conclusione della stagione MLS Sprint 2027, con un'opzione di proroga fino a giugno 2029. Il centrocampista rafforza la rosa della squadra in attesa del ricevimento del suo visto P-1".
Nel comunicato si possono leggere anche le dichiarazioni di Casemiro: "Sono molto motivato dal fatto di voler vincere e continuare a migliorarmi; penso che sia così per tutti. Il progetto del club mi ha convinto e significa davvero tanto per me, così come l'impegno profuso per portarmi qui". E proseguendo: "Sono incredibilmente grato, e voglio subito cominciare questa nuova avventura per ripagare la fiducia—non solo nei 90 minuti quando giochiamo la partita, ma anche ogni giorno negli allenamenti. Posso solo che ringraziare, e prometto di impegnarmi per ricambiare l'affetto e la fiducia ricevuti dal Club".
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