Casemiro giocherà con Lionel Messi all'Inter Miami. Il brasiliano porta in dote un'esperienza fuori dal comune e fornirà un importante contributo a centrocampo. Quantità e qualità saranno garantite dall'ex Real Madrid e Manchester United che arriva da svincolato.

Casemiro all'Inter Miami: c'è l'annuncio!

, Casemiro ha compiuto 34 anni lo scorso 23 febbraio. L'Inter Miami, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, lo ha annunciato ufficialmente come proprio nuovo centrocampista. Il brasiliano è une sigla con il club americano un contratto da un anno con opzione per le due stagioni successive. Ecco quanto riportato dal club: "ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista internazionale brasiliano Casemiro. Il centrocampista cinque volte vincitore della UEFA Champions League si unisce al club come free agent e rimarrà sotto contratto fino alla conclusione della stagione MLS Sprint 2027, con un'opzione di proroga fino a giugno 2029. Il centrocampista rafforza la rosa della squadra in attesa del ricevimento del suo visto P-1".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 APRILE: Casemiro del Manchester United festeggia il gol del primo vantaggio della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford a Old Trafford il 27 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Nel comunicato si possono leggere anche le dichiarazioni di Casemiro: "Sono molto motivato dal fatto di voler vincere e continuare a migliorarmi; penso che sia così per tutti. Il progetto del club mi ha convinto e significa davvero tanto per me, così come l'impegno profuso per portarmi qui". E proseguendo: "Sono incredibilmente grato, e voglio subito cominciare questa nuova avventura per ripagare la fiducia—non solo nei 90 minuti quando giochiamo la partita, ma anche ogni giorno negli allenamenti. Posso solo che ringraziare, e prometto di impegnarmi per ricambiare l'affetto e la fiducia ricevuti dal Club".

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Di seguito riportiamo le parole del Co-proprietario del club"È un grande orgoglio poter accogliere Casemiro e la sua famiglia all'Inter Miami. Seguo lui come persona e giocatore da molto tempo.che ha raggiunto tanto nel calcio e, dopo quanto raccolto con Real Madrid e Manchester United, sono contento abbia scelto Miami quale sua prossima casa."