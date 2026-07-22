Un video di Messi prima della finale contro la Spagna scatena mille sospetti su presunti screzi. Alexis Mac Allister interviene e racconta tutta la verità
La netta vittoria della Spagna contro l'Argentina nell'atto conclusivo del Mondiale continua a generare clamorosi retroscena e accesi dibattiti. La squadra di Scaloni ha mostrato una versione sorprendentemente opaca, priva di energie e incapace di spaventare la retroguardia delle Furie Rosse. Oltre alla netta superiorità sul campo, l'attenzione dei media si concentra su un filmato particolare registrato nelle stanze interne dell'impianto sportivo. Le immagini mostrano Lionel Messi mentre raduna il gruppo per un discorso motivazionale a ridosso dell'ingresso sul terreno di gioco. Le parole pronunciate dal capitano hanno sollevato immediati dubbi tra gli addetti ai lavori: "Calmatevi, la cosa più importante è calmarsi e dimentichiamo tutto pensando solo a giocare". Un'uscita che ha subito alimentato il sospetto di tensioni interne.
Il panico da complotto e il messaggio del padreLa rete ha immediatamente cavalcato l'onda del mistero, costruendo una vera e propria teoria del complotto su una presunta e violenta discussione scoppiata nello spogliatoio argentino a pochi minuti dal fischio d'inizio. Il silenzio dei protagonisti ha amplificato le voci, spingendo persino i familiari dei calciatori a chiedere spiegazioni. Carlos Mac Allister, padre del centrocampista della Nazionale Alexis, ha ammesso di aver provato una forte apprensione a causa di quel video, decidendo di mandare un messaggio istantaneo al figlio subito dopo il termine della contesa. Carlos ha svelato il contenuto della chat durante una recente intervista televisiva: "Gli ho chiesto cosa fosse successo negli spogliatoi perché ero preoccupato". La risposta del giocatore ha però ribaltato completamente lo scenario.
La smentita di Alexis e l'onore alle Furie RosseIl centrocampista dell'Albiceleste ha spento sul nascere ogni speculazione maliziosa, spiazzando il genitore con una spiegazione puramente tattica. Alexis ha chiarito che il capitano si riferiva esclusivamente all'atteggiamento da tenere in campo per arginare il pressing spagnolo: "Ha detto che dovevano uscire solo a giocare nel senso calcistico del termine e che avrebbero dovuto maggiormente giocare la palla senza tirare alto". Nessuna rissa o spaccatura interna, dunque. La famiglia Mac Allister ha così archiviato il caso mediatico, invitando l'intero ambiente ad accettare il verdetto del campo con grande sportività. Il calciatore ha chiuso l'argomento evidenziando il valore degli avversari: "Abbiamo giocato contro la Spagna che ha dimostrato di essere la più forte e farà male ma a volte dobbiamo accettare che esiste qualcuno più forte, tutto qui". Per l'Argentina si apre ora il tempo delle riflessioni e di un inevitabile ricambio generazionale.
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