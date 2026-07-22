La netta vittoria della Spagna contro l'Argentina nell'atto conclusivo del Mondiale continua a generare clamorosi retroscena e accesi dibattiti. La squadra di Scaloni ha mostrato una versione sorprendentemente opaca, priva di energie e incapace di spaventare la retroguardia delle Furie Rosse. Oltre alla netta superiorità sul campo, l'attenzione dei media si concentra su un filmato particolare registrato nelle stanze interne dell'impianto sportivo. Le immagini mostrano Lionel Messi mentre raduna il gruppo per un discorso motivazionale a ridosso dell'ingresso sul terreno di gioco. Le parole pronunciate dal capitano hanno sollevato immediati dubbi tra gli addetti ai lavori: "Calmatevi, la cosa più importante è calmarsi e dimentichiamo tutto pensando solo a giocare". Un'uscita che ha subito alimentato il sospetto di tensioni interne.

Il panico da complotto e il messaggio del padre

La rete ha immediatamente cavalcato l'onda del, costruendo una vera e propria teoria delsu una presunta e violentascoppiata nello spogliatoio argentino a pochi minuti dal fischio d'inizio. Il silenzio deiha amplificato le voci, spingendo persino idei calciatori a chiedere spiegazioni., padre del centrocampista della Nazionale, ha ammesso di aver provato una fortea causa di quel video, decidendo di mandare unistantaneo al figlio subito dopo il termine della contesa.ha svelato il contenuto della chat durante una recentetelevisiva: "Gli ho chiesto cosa fosse successo negli spogliatoi perché ero preoccupato". Ladel giocatore ha però ribaltato completamente lo scenario.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Alexis Mac Allister (Argentina) salta per contendere il pallone a Kingstone Mutandwa (Zambia) durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La smentita di Alexis e l'onore alle Furie Rosse

Il centrocampista dell'Albiceleste ha spento sul nascere ognimaliziosa, spiazzando il genitore con una spiegazione puramente tattica.ha chiarito che il capitano si riferiva esclusivamente all'atteggiamento da tenere in campo per arginare ilspagnolo: "Ha detto che dovevano uscire solo a giocare nel senso calcistico del termine e che avrebbero dovuto maggiormente giocare la palla senza tirare alto". Nessunao spaccatura interna, dunque. La famigliaha così archiviato il caso mediatico, invitando l'interoad accettare ildel campo con grande. Il calciatore ha chiuso l'argomento evidenziando il valore degli avversari: "Abbiamo giocato contro la Spagna che ha dimostrato di essere la più forte e farà male ma a volte dobbiamo accettare che esiste qualcuno più forte, tutto qui". Persi apre ora il tempo delle riflessioni e di un inevitabile ricambio generazionale.