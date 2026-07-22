Non si è ancora esaurita la coda lunga del super Mondiale americano, e questa volta al centro delle polemiche ci è finito Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è diventato virale un suo like ad un contenuto del programma televisivo spagnolo Espejo Público, un video in cui giornalista Pilar Rodiguez accusava la FIFA di aver avuto dei favoritismi nei confronti dell'Argentina.

Cristiano Ronaldo, un like che fa discutere

Ronaldo non si è esposto per quanto riguarda l'accaduto, ma gli screenshot che mostrano il suo account presente tra i like del post hanno fatto il giro del web rapidamente e le critiche per il campione portoghese non mancano. Gli haters più avvezzi marciano su questi accaduti e non tollerano comportamenti del genere da un calciatore professionista.

Lo stesso Cristiano Ronaldo durante le qualificazioni Mondiali ha avuto modo di essere "graziato" dalla FIFA per un'espulsione in Irlanda-Portogallo che lo avrebbe costretto a saltare le prime partite del Mondiale con il Portogallo. Piuttosto che le classiche 3 giornate per condotta violenta, infatti, la FIFA decise di sanzionare CR7 con un solo turno di squalifica.

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Il percorso dell'Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 sudamericana tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Non un percorso semplice quello della squadra di mister Scaloni che, oltre a non mostrare un calcio non proprio scintillante, è spesso stata soggetta di critiche da parte di addetti ai lavori e tifosi.

Tanti dubbi e tanti presunti "aiutini" hanno fatto sospettare che l'Argentina fosse "spinta" fino in fondo. A partire dall'incontro inaugurale giocato contro l'Algeria, in cui viene contestata proprio a Leo Messi una mancata espulsione per un intervento con i tacchetti sul polpaccio di Mandi.

Un altro dubbio è sorto nel momento in cui La Pulce e compagni si sono trovati dal lato del tabellone, dai sedicesimi in poi, più "semplice". Rischiano contro Capo Verde ma se la cavano a pochi minuti dai rigori, ma è contro l'Egitto che ritornano le polemiche: un paio di interventi al limite non fischiati, tra i quali un probabile rigore per l'Egitto sul risultato di 2-1. In ultima la Svizzera, che si vede espellere uno dei propri giocatori principali, Embolo, per simulazione e conseguente doppio giallo, previo richiamo Var.