Nonostante la sua Spagna si sia laureata Campione del Mondo, il torneo di Lamine Yamal non è stato all'altezza delle aspettative, complice anche il rientro dall'infortunio. Il talento spagnolo però si è reso capace di mandare in tilt un sito web: il portale che vende le mutande che il calciatore ha mostrato durante la finale è andato KO per le troppe richieste.

Yamal, un fenomeno in... mutande

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MAGGIO: Lamine Yamal dell'FC Barcellona festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Liga EA Sports tra FC Barcellona e Villarreal CF allo Stadio Olimpico Lluís Companys, il 18 maggio 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

La vittoria del Mondiale della Spagna è stata motivo di festeggiamento anche fuori dai confini nazionali. Ad esultare infatti è stato anche Achraf Ait Bouzalim - un influencer che vive a Francoforte - che ha visto un suo prodotto diventare virale grazie alla partita. Durante tutto il match infatti, Lamine Yamal si è ripetutamente alzato la maglia, mostrando in mondovisione i suoi boxer, marcati 6pm. L'intimo indossato dal giovane non è mostrato inosservato agli spettatori, che subito sono partiti alla ricerca dell'articolo.

Il risultato? Una pubblicità incredibile per il marchio, che gratuitamente ha visto il suo prodotto diventare virale in qualche minuto. Stando a quanto riportato dalla Bild, noto quotidiano tedesco, le mutande indossate dalla stella del Barcellona sono andate tutte esaurite in pochissimo tempo ed il sito, che chiaramente non era pronto ad accogliere così tante richieste, è andato in tilt poiché i server non hanno retto la gigantesca affluenza.

, influencer dietro il marchio 6pm,. Il posizionamento casuale di un prodotto in una finale di un Mondiale ha effetti che difficilmente si possono ottenere con campagne pubblicitarie ed anche costose. Stando a quanto riportato dallo stesso quotidiano infatti, non è ancora ben noto come l'esterno spagnolo sia venuto in possesso dell'intimo in questione.. I profili social del marchio sono tempestati da fotografie di Yamal che indossa le mutande che gli hanno resi famosi in tutto il mondo.