Lamine Yamal ha reso famoso in tutto il mondo un marchio di intimo. Il calciatore spagnolo alzandosi la maglia ha buttato giù i server del sito web che vende le mutande che indossava durante la finale.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Nonostante la sua Spagna si sia laureata Campione del Mondo, il torneo di Lamine Yamal non è stato all'altezza delle aspettative, complice anche il rientro dall'infortunio. Il talento spagnolo però si è reso capace di mandare in tilt un sito web: il portale che vende le mutande che il calciatore ha mostrato durante la finale è andato KO per le troppe richieste.
Yamal, un fenomeno in... mutande
La vittoria del Mondiale della Spagna è stata motivo di festeggiamento anche fuori dai confini nazionali. Ad esultare infatti è stato anche Achraf Ait Bouzalim - un influencer che vive a Francoforte - che ha visto un suo prodotto diventare virale grazie alla partita. Durante tutto il match infatti, Lamine Yamal si è ripetutamente alzato la maglia, mostrando in mondovisione i suoi boxer, marcati 6pm. L'intimo indossato dal giovane non è mostrato inosservato agli spettatori, che subito sono partiti alla ricerca dell'articolo.
Il risultato? Una pubblicità incredibile per il marchio, che gratuitamente ha visto il suo prodotto diventare virale in qualche minuto. Stando a quanto riportato dalla Bild, noto quotidiano tedesco, le mutande indossate dalla stella del Barcellona sono andate tutte esaurite in pochissimo tempo ed il sito, che chiaramente non era pronto ad accogliere così tante richieste, è andato in tilt poiché i server non hanno retto la gigantesca affluenza.
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