Dopo l'addio di Rudi Garcia al termine del Mondiale, la federazione belga punta su Van Bommel, ex centrocampista del Milan reduce dall'esperienza all'Antwerp
Il Belgio in stile Magritte: lo shooting della nuova maglia è super divertente!
La federazione belga ha scelto di voltare pagina puntando sulla prospettiva. Dopo la conclusione del rapporto con Rudi Garcia, il nuovo corso dei Red Devils sarà affidato a Mark Van Bommel, chiamato a guidare la nazionale del Belgio verso Euro 2028.
Belgio, la separazione con GarciaLa nomina arriverà pochi giorni dopo la separazione da Rudi Garcia. Il tecnico francese, arrivato sulla panchina del Belgio nel febbraio 2025 per sostituire Domenico Tedesco, non ha visto rinnovato il contratto in scadenza alla fine del mese e la separazione è stata perciò già ufficiale. La decisione è stata presa di comune accordo con la federazione al termine del Mondiale 2026, in cui il cammino si è concluso ai quarti di finale con la sconfitta per 2-1 contro la nazionale che avrebbe poi sollevato la Coppa del Mondo, ossia la Spagna. Nonostante il piazzamento tra le migliori otto nazionali, il torneo ha sollevato più di qualche dubbio all'interno della federazione: prestazioni spesso poco convincenti, alcune scelte tattiche finite nel mirino della critica e un rapporto con parte dell'ambiente che sembrava non essersi mai del tutto consolidato, convincendo il Belgio ad inaugurare un nuovo ciclo.
Belgio, Van Bommel raccoglie l'ereditàStando alle ricostruzioni dei principali media europei, sarà Mark Van Bommel a sostituire Garcia sulla panchina e per lui si tratterà della prima esperienza alla guida di una nazionale. Da allenatore ha infatti guidato fin qui solo club, iniziando nel PSV Eindhoven e conquistando l'Eredivisie nella stagione 2018/19, prima dell'esperienza in Bundesliga con il Wolfsburg. Il punto più alto della sua carriera è però arrivato nel 2022 sulla panchina del Royal Antwerp, formazione belga, dove è riuscito a riportare il club sul tetto del Paese vincendo il campionato dopo 66 anni, ma registrando anche uno storico double con la conquista della Coppa del Belgio. Ora lo attende la sfida più prestigiosa, affascinante, ma anche più complicata: rilanciare i Red Devils e accompagnarli verso una nuova fase della loro storia calcistica.
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