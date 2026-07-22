La federazione belga ha scelto di voltare pagina puntando sulla prospettiva. Dopo la conclusione del rapporto con Rudi Garcia, il nuovo corso dei Red Devils sarà affidato a Mark Van Bommel, chiamato a guidare la nazionale del Belgio verso Euro 2028.

Belgio, la separazione con Garcia

La nomina arriverà pochi giorni dopo la separazione da. Il tecnico francese, arrivato sulla panchina delnel febbraio 2025 per sostituire, non ha visto rinnovato il contratto in scadenza alla fine del mese e la separazione è stata perciò già ufficiale. La decisione è stata presa di comune accordo con la federazione al termine del2026, in cui il cammino si è concluso ai quarti di finale con la sconfitta per 2-1 contro la nazionale che avrebbe poi sollevato la Coppa del Mondo, ossia la Spagna . Nonostante il piazzamento tra le migliori otto nazionali, il torneo ha sollevato più di qualcheall'interno della federazione: prestazioni spesso poco convincenti, alcune scelte tattiche finite nel mirino della critica e un rapporto con parte dell'ambiente che sembrava non essersi mai del tutto consolidato, convincendo il Belgio ad inaugurare un

PORTO, PORTOGALLO - 07 NOVEMBRE: Mark van Bommel, capo allenatore del Royal Antwerp, guarda prima della partita di UEFA Champions League tra FC Porto e Royal Antwerp FC all'Estadio do Dragao il 07 novembre 2023 a Porto, Portogallo. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Belgio, Van Bommel raccoglie l'eredità

Stando alle ricostruzioni dei principali media europei, saràa sostituire Garcia sulla panchina e per lui si tratterà della prima esperienza alla guida di una nazionale. Da allenatore ha infatti guidato fin qui solo club, iniziando nele conquistando l'Eredivisie nella stagione 2018/19, prima dell'esperienza in Bundesliga con il. Il punto più alto della sua carriera è però arrivato nel 2022 sulla panchina del, formazione belga, dove è riuscito a riportare il club sul tetto del Paese vincendo il campionato dopo 66 anni, ma registrando anche uno storicocon la conquista della Coppa del Belgio. Ora lo attende la sfida più prestigiosa, affascinante, ma anche più complicata:i Red Devils e accompagnarli verso una nuova fase della loro storia calcistica.