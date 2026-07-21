La Spagna ha conquistato con grande merito il Mondiale 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina nella finale di Coppa del Mondo grazie ad una grande rete di Ferran Torres nei tempi supplementari. I ragazzi di De La Fuente hanno dimostrato una grande costanza lungo tutto il percorso, emergendo come i favoriti indiscussi dopo la semifinale. Il CT spagnolo ha costruito una squadra perfettamente organizzata e coesa, fondata sul gioco di posizione e sul dominio numerico a centrocampo.

La Spagna non ha le stelle offensive della Francia ma ha una squadra basata sul collettivo e la sua coesione. Lamine Yamal era al 30% delle sue capacità e Nico Williams ha giocato solamente qualche spezzone. Nonostante ciò, nel contesto operaio delle Furie Rosse, sono emersi alcuni giocatori più di altri: da Cubarsì e i suoi 19 anni, fino agli ingressi di Ferran Torres, passando per la qualità in conduzione di Dani Olmo e per il controllo totale di Rodri.

Rodri guarda al Real Madrid

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Lo spagnolo Rodri festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Rodri è stato nominato miglior giocatore della competizione intercontinentale. Un altro premio di grande valore dopo il Pallone d'Oro vinto nel 2024, conseguente allo splendido Europeo giocato con la Spagna e al dominio incontrastato nel Manchester City di Pep Guardiola. Il centrocampista spagnolo poi ha subito una rottura del crociato nel settembre 2024 ma è tornato ai suoi ottimi livelli, come dimostrato nella gestione del ritmo e nelle coperture offerte durante il torneo.

🚨🇪🇸 Rodri would love a return to Spain and dreams of Real Madrid, clear since months.



At same time, Florentino Pérez has always blocked this deal or any negotiations for Rodri this summer.



🔵 Man City new contract proposal, on the table since April.



➕ https://t.co/SwPPCZqNAz pic.twitter.com/1fHNA782rT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Tuttavia, con l'addio di Pep anche il suo periodo inglese sembra essere terminato. Secondo Fabrizio Romano, Rodri vorrebbe tornare a giocare nella Liga dopo 7 anni, nonostante l'importante rinnovo offerto dal board del City. Nel 2019 era passato ai Citizens per 70 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Quest'estate la situazione può modificarsi, con il Pallone d'Oro pronto a giocare per l'altra squadra della capitale: il Real Madrid. Tuttavia, Florentino Perez avrebbe addirittura bloccato ogni negoziazione per lui durante questo calciomercato. Un discorso rimandato a gennaio o eventualmente nell'estate prossima, quando il giocatore sarà svincolato.