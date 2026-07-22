Certi errori nel mondo dello sport si pagano a caro prezzo, e al Braga non hanno voluto sentire ragioni. La decisione della dirigenza è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma con effetto immediato: come riporta "Abola" Pedro Pedroso non è più l'allenatore della squadra femminile di futsal. Il motivo? Un comportamento giudicato del tutto inaccettabile da parte di chi dovrebbe rappresentare i valori di una società sportiva.

La bomba è esplosa martedì dopo il verdetto del Consiglio Disciplinare della Federazione Calcistica Portoghese. L'organo federale ha sanzionato pesantemente il tecnico ventinovenne per un vizio decisamente troppo passionale: piazzare scommesse sportive sulle gare nazionali durante la stagione 2025/2026, proprio mentre si trovava sulla panchina del Braga in seconda divisione.

Un azzardo continuo: 33 giocate (e neanche una vinta)

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La linea dura del Braga: tolleranza zero per l'etica svanita