Caos in casa Braga: licenziato l'allenatore Pedro Pedroso per aver scommesso sulle partite, comprese quelle della sua squadra.
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Certi errori nel mondo dello sport si pagano a caro prezzo, e al Braga non hanno voluto sentire ragioni. La decisione della dirigenza è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma con effetto immediato: come riporta "Abola" Pedro Pedroso non è più l'allenatore della squadra femminile di futsal. Il motivo? Un comportamento giudicato del tutto inaccettabile da parte di chi dovrebbe rappresentare i valori di una società sportiva.
La bomba è esplosa martedì dopo il verdetto del Consiglio Disciplinare della Federazione Calcistica Portoghese. L'organo federale ha sanzionato pesantemente il tecnico ventinovenne per un vizio decisamente troppo passionale: piazzare scommesse sportive sulle gare nazionali durante la stagione 2025/2026, proprio mentre si trovava sulla panchina del Braga in seconda divisione.
Un azzardo continuo: 33 giocate (e neanche una vinta)A leggere le carte della sentenza c'è da rimanere a bocca aperta per la leggerezza del giovane allenatore. Secondo le ricostruzioni ufficiali della Federazione, Pedroso avrebbe effettuato almeno 33 scommesse su incontri ufficiali della FPF e della Liga Portugal. La cosa grave, però, è che in sei di queste schedine c'era di mezzo proprio la sua squadra, il Braga. E come se non bastasse, ha piazzato una puntata persino su un match della Nazionale portoghese. Il dettaglio quasi comico della vicenda? Non ne ha azzeccata nemmeno una, sbagliando letteralmente tutti i pronostici.
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La linea dura del Braga: tolleranza zero per l'etica svanitaDi fronte a una figura del genere, i vertici del club non ci hanno pensato due volte e hanno chiuso la porta in faccia al loro oramai ex tesserato. Attraverso un comunicato chiarissimo, la società ha fatto sapere di aver scoperto le azioni di Pedroso e di aver scelto la strada del licenziamento in tronco. Per la dirigenza, il rispetto delle regole e l'integrità del gioco vengono prima di tutto. Chi veste i colori del Braga deve metterci la faccia e l'onestà, e stavolta il limite è stato superato di gran lunga.
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