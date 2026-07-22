Dalla Coppa del Mondo alla diplomazia internazionale? Donald Trump guarda oltre il calcio e immagina il presidente della FIFA, Gianni Infantino, alla guida delle Nazioni Unite. Un'ipotesi che nasce da un rapporto consolidato e che, però, dovrebbe superare numerosi ostacoli politici e istituzionali.

L'idea clamorosa di Trump: vuole Infantino alla guida dell'ONU

Il presidente americanoavrebbe individuato inil candidato ideale per ricoprire il ruolo di prossimo Segretario Generale delle, al termine del mandato di Antonio Guterres. Questa è l'indiscrezione clamorosa lanciata dal New York Post, nella quale il numero uno statunitense considererebbe il presidente dellauna figura capace di unire persone e Paesi attraverso lo sport, qualità che, a suo giudizio, potrebbero rivelarsi decisive anche alla guida dell'. L'idea, sostiene la stampa, nascerebbe anche dal successo organizzativo del2026, ospitato dal Canada, Messico e proprio dagli Stati Uniti, evento che Trump ha più volte definito un simbolo diinternazionale. Per il presidente americano, Infantino rappresenterebbe un profilo 'rispettato' a livello globale e in grado di dialogare con leader di ogni

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: il presidente Donald Trump parla con il presidente della FIFA Gianni Infantino durante un vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump è in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene annunciato come un vertice internazionale di pace, a seguito dell'inizio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Evan Vucci - Pool / Getty Images)

Trump-Infantino: il caso Balogun e un rapporto sempre più stretto

Nell'ultimo anno il legame trasi è rafforzato sensibilmente. I due ha non condiviso numerosi appuntamenti istituzionali legati alla Coppa del Mondo e il presidente dellaha spesso sottolineato l'importanza della collaborazione con gli Stati Uniti nell'organizzazione del torneo. Questo rapporto privilegiato è però stato contestato duramente in seguito al cosiddetto ''. Dopo l'espulsione dell'attaccante statunitense Folarin, nei sedicesimi del Mondiale contro la Bosnia, Trump confermò pubblicamente di aver telefonato a Infantino chiedendo una revisione della decisione, che è stata poi accolta,la squalifica.

La scelta scatenò fortissime polemiche in tutto il mondo, anche da parte di protagonisti all'interno della stessa competizione, portando ad accuse di possibili interferenze politiche nella gestione della competizione. Infantino respinse le critiche, ribadendo che gli organi disciplinari della FIFA operano in maniera indipendente e che la telefonata con Trump non avesse inciso sul processo decisionale.

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La posizione di Infantino e i passaggi necessari

Al momento, secondo le indiscrezioni internazionali,non avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare la presidenza dellaper intraprendere un percorso alle Nazioni Unite. Anzi, secondo le ricostruzioni disponibili, resta concentrato sul proprio incarico e su un possibilealla guida della federazione calcistica mondiale. Anche qualora accettasse un'eventuale candidatura, la strada sarebbe tutt'altro che semplice: il Segretario Generale dell'viene infatti raccomandato dal Consiglio di Sicurezza, dove i cinque membri permanenti dispongono del diritto di veto e, successivamente, deve ottenere anchedell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un iter diplomatico che rende, almeno per ora, l'idea dipiù una suggestione politica che una prospettiva concreta, seppur ugualmente