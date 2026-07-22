Alla fine degli anni 20 il divario tra le squadre del Nord Italia e quelle del Centro-Sud era ancora molto marcato, per questo motivo prese sempre più forza l'idea di creare a Roma un unico club capace di competere ai massimi livelli, soprattutto in vista della nascita del campionato di Serie A a girone unico.

Il 7 giugno 1927, nei locali di via Forlì 16, nacque così l'Associazione Sportiva Roma dalla fusione di Alba Audace, Roman e Fortitudo Pro Roma. L'operazione fu promossa principalmente da Italo Foschi, segretario della federazione romana del Partito Nazionale Fascista, presidente della Fortitudo e membro del CONI, insieme a Ulisse Igliori, presidente dell'Alba. Seguendo le direttive della Carta di Viareggio, i due riuscirono a dare vita a una società che potesse rappresentare la Capitale e competere con le grandi realtà del calcio italiano.

Compleanno Roma: perché si festeggia il 22 luglio?

Sebbene la nascita dell'Associazione Sportiva Roma risalga al, il club celebra tradizionalmente il proprio anniversario il. In questa data si svolse infatti la, durante la quale venne approvato l', il più antico documento ufficiale della storia giallorossa ancora oggi conservato. Quel verbale sancì l'avvio formale dell'attività del nuovo club e pose le basi della sua organizzazione, motivo per cui il 22 luglio è considerato a tutti gli effetti il giorno simbolo della nascita della Roma.

ROMA, ITALIA - 05 OTTOBRE: Una bandiera dell'AS Roma viene sventolata all'interno dello stadio prima della partita di UEFA Europa League tra AS Roma e Servette FC allo Stadio Olimpico il 05 ottobre 2023 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Fin dalle sue prime stagioni, la Roma si impose come una delle protagoniste del calcio italiano, con la squadra che occupò stabilmente le posizioni di vertice del campionato e che addirittura partecipò già nel 1931 alla Coppa dell'Europa Centrale e raggiunse la finale di Coppa Italia nella stagione 1936-1937. In quegli anni il Campo Testaccio divenne il simbolo della nascente identità romanista, contribuendo a creare un legame speciale tra la squadra e i suoi tifosi.

La definitiva consacrazione arrivò nella stagione 1941-1942, quando grazie al successo per 2-0 sul Modena nell'ultima giornata di campionato, la Roma conquistò il primo Scudetto della propria storia. Quel titolo ebbe un valore storico non solo per il club, ma per l'intero calcio italiano: per la prima volta una squadra del Centro-Sud riusciva a interrompere il dominio delle società del Nord nella massima serie.

La finale di "Coppa dei Campioni"

Tra i momenti più importanti deidi storia della Roma, un posto speciale spetta sicuramente alla stagione. La squadra diriuscì a raggiungere per la prima volta una finale di, l'attuale Champions League, portando il nome della Capitale sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo.

1984: Graziani della Roma sbaglia un calcio di rigore nella finale della Coppa dei Campioni del 1984 tra AS Roma e Liverpool, svoltasi allo Stadio Olimpico di Roma, Italia. Credito obbligatorio: Allsport UK/ALLSPORT

L'appuntamento con la storia arrivò il 30 maggio 1984, proprio allo Stadio Olimpico di Roma. Di fronte c'era il Liverpool, una delle squadre più forti d'Europa in quegli anni. La partita terminò 1-1 nei tempi regolamentari: gli inglesi passarono in vantaggio con Phil Neal, ma Roberto Pruzzo riportò il risultato in equilibrio. Dopo i supplementari, la sfida si decise ai calci di rigore, dove il Liverpool ebbe la meglio vincendo 4-2.

Un dettaglio simbolico rese ancora più speciale quella serata: la Roma scelse di non indossare lo Scudetto tricolore sulla maglia della finale. In quella stagione il club era Campione d'Italia in carica e avrebbe potuto mostrare il tricolore sul petto, come fatto in altre occasioni da Juventus e Milan. Tuttavia, per la finale europea, la società decise di dare priorità al simbolo del club, la celebre Lupa di Gratton, rinunciando allo Scudetto. La scelta rappresentava l'orgoglio di una squadra che voleva presentarsi in Europa prima di tutto come Roma, portando sul petto la propria identità.

Secondo e terzo scudetto

Dopo decenni di attesa, ilarrivò nella stagione. La Roma di, guidata in campo da campioni come, conquistò il titolo davanti al proprio pubblico grazie a una squadra equilibrata, spettacolare e consapevole della propria forza. Il trionfo arrivò ildopo il pareggio contro il, regalando alla Capitale una. Fu lo, quello di una Roma diventata finalmente una grande del calcio italiano.

ROMA, ITALIA - 06 MAGGIO: Alcuni cimeli dell'anno dello scudetto durante la celebrazione del 40° anniversario della vittoria della Serie A del 1983, il 06 maggio 2023 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il terzo titolo nazionale, quello del 2001, rappresenta invece uno dei momenti più iconici della storia giallorossa. La squadra allenata da Fabio Capello, costruita attorno a giocatori come Francesco Totti, Gabriel Batistuta, Cafu e Vincenzo Montella, dominò la stagione e conquistò il campionato il 17 giugno 2001 battendo il Parma per 3-1 all'Olimpico.

Imomenti migliori dal 2001 in poi in Europa

Negli anni successivi sono arrivate altre notti indimenticabili, come quella del 10 aprile 2018. La Roma si ritrovò contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League, quando all'andata persero 4-1 al Camp Nou, ma grazie a una prestazione a dir poco perfetta e ad uno stadio pieno e carico di energia riuscirono a vincere 3-0 passando il turno e raggiungendo il Liverpool in semifinale. I marcatori di quella partita furono Edin Dzeko, Daniele De Rossi e Kostas Manolas allo scadere da calcio d'angolo.

ROMA, ITALIA - 10 APRILE: Kostas Manolas dell'AS Roma esulta dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra AS Roma e FC Barcelona allo Stadio Olimpico il 10 aprile 2018 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Il 16 settembre 2015, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, la Roma affrontò il Barcellona campione d'Europa in carica all'Olimpico. Una partita sulla carta impossibile contro la squadra di Luis Enrique, guidata dal tridente delle meraviglie formato da Messi, Suárez e Neymar. Dopo il vantaggio blaugrana firmato da Luis Suárez, al 31' arrivò una delle reti più spettacolari mai viste nella storia della competizione.

Alessandro Florenzi, schierato come esterno destro, recuperò palla nella propria metà campo e, vedendo Ter Stegen molto lontano dalla porta, tentò una conclusione da una distanza incredibile. Il pallone viaggiò per oltre 50 metri prima di scavalcare il portiere tedesco e terminare in rete, facendo esplodere l'Olimpico. Un gol di rara bellezza tecnica e intuizione, che fece immediatamente il giro del mondo e venne inserito tra le reti più belle della stagione europea.

Un'altra pagina speciale è quella della Conference League nel 2022, il primo trofeo internazionale della storia del club. A Tirana, grazie al gol di Nicolò Zaniolo contro il Feyenoord, la squadra, guidata all'epoca dal portoghese José Mourinho, alzò una coppa europea riportando entusiasmo a un'intera città.

L'ottavo re: Francesco Totti

Un altro dei momenti più emozionanti della storia recente della Roma risale al 2016, l'ultima annata della leggenda e bandiera romanista Francesco Totti . Il, sempre all'Olimpico, la Roma affrontava ilin una sfida fondamentale per la corsa alla qualificazione europea. I granata si portarono avantie sembravano destinati a conquistare la vittoria, ma l'ingresso del capitano cambiò completamente la partita.

ROMA, ITALIA - 20 APRILE: Francesco Totti dell'AS Roma segna un calcio di rigore durante la partita di Serie A tra AS Roma e Torino FC allo Stadio Olimpico il 20 aprile 2016 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Totti entrò in campo al 86' e impiegò appena pochi secondi per lasciare il segno: al primo pallone toccato realizzò il gol del momentaneo 2-2, sfruttando un errore della difesa avversaria e dimostrando ancora una volta il suo straordinario istinto sotto porta. Poco dopo arrivò il momento destinato a entrare nella storia: Diego Perotti conquistò un calcio di rigore e dal dischetto si presentò proprio il numero 10.

Con tutta la pressione sulle sue spalle e lo stadio interamente dalla sua parte, Totti trasformò il calcio di rigore all'89' regalando alla Roma una vittoria incredibile per 3-2. Un'esplosione di gioia che andò oltre il risultato: fu l'ennesima dimostrazione del legame unico tra il capitano e il suo popolo, pochi mesi prima dell'addio definitivo al calcio e con una situazione scomoda con Luciano Spalletti in panchina.

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Quel rigore rappresentò uno degli ultimi grandi capitoli della carriera di, un giocatore che peraveva incarnato alla perfezione l'identità della Roma.