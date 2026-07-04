Dovbyk non è al primo posto nelle gerarchie e nelle scelte di formazione di Gasperini che gli preferisce Malen.
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Il Genoa sta lavorando per regalare al tecnico De Rossi un rinforzo importante per l'attacco. Il nome caldo, in queste ore, è quello di Artem Dovbyk, attualmente alla Roma. Secondo Gianluca Di Marzio il club della Capitale potrebbe lasciar partire la sua punta con la formula di un prestito.
Il Genoa di De Rossi punta Dovbyk: la Roma apre al prestitoAl Genoa di De Rossi serve un centravanti di peso per la prossima stagione. Il nome principale su cui sta lavorando la dirigenza del Grifone, quello che più piace all'allenatore, è quello di Dovbyk. L'ucraino, classe 1997, gioca nella Roma dal 2024 ma non ha spesso deluso le aspettative. De Rossi, tra l'altro, lo ha già allenato, proprio al club giallorosso. Alla Roma, inoltre, per il centravanti c'è poco spazio: a Gasperini non piace e l'ex allenatore dell'Atalanta ha già chiarito che nelle gerarchie Malen è molto avanti. L'ex Girona, quindi, rischia di finire ai margini della rosa dei giallorossi e le sirene di mercato sono diventate improvvisamente molto interessati per Dovbyk.
Il giocatore è anche reduce da una stagione complessa e per niente facile: ha subito prima uno stiramento e poi ha sofferto per un secondo problema alla coscia che lo hanno obbligato a saltare 34 partite tra campionato e coppe. Un vero e proprio calvario.
Prima del Genoa, infatti, si erano interessata a lui anche una altra società, spagnola: il Real Betis. Per una sua eventuale cessione la Roma aveva chiesto una cifra pari a circa 25 milioni di euro. L'interesse del Grifone e dell'allenatore è concreto e il giocatore potrebbe vedere nel vestire la maglia rossoblù una buona occasione per riscattarsi e rilanciare la sua carriera. Il pressing della società genoana è costante e adesso pare che la Roma potrebbe lasciar andare via il suo centravanti aprendo ad un possibile prestito più che ad una cessione definitiva.
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