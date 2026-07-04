Oggi prendono ufficialmente il via gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e gli occhi sono tutti puntati sulla sfida delle 23 (orario italiano) che vedrà contrapposte Francia-Paraguay. La squadra di Deschamps è reduce dalla dominante vittoria sulla Svezia (3-0), mentre i Guaranì hanno clamorosamente avuto la meglio sulla Germania dopo i tiri dal dischetto. A poche ore dal fischio di inizio a prendersi la scena ci ha già pensato una vecchia conoscenza del calcio mondiale, il portiere dal fiuto del gol José Luis Chilavert, le cui dichiarazioni hanno suscitato non poche polemiche.

Francia-Paraguay, Chilavert replica a Dugarry: "Sfidiamo una squadra di africani"

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026

Nonostante manchi ancora qualche ora al fischio di inizio, la sfida tra Francia-Paraguay è già cominciata. A difendere i colori delle due squadre sono stati, rispettivamente, Christophee, soprattutto, José Luis. Il primo ha pronosticato una facile vittoria della squadra di Didiercon tanto di parole provocatorie: "Il Paraguay verrà umiliato, massacrato. Vorranno difendersi perché sono incapaci, sono veramente incapaci . Lo ripeto due volte perché sia chiaro. In attacco sono un disastro".

La reazione dell'ex portiere, ricordato dagli amanti del calcio per il suo incredibile fiuto del gol (62 reti in carriera), non si è fatta attendere che subito ha replicato con dichiarazioni a ruota libera: "Christophe, hai ragione, nel mondiale del '98 abbiamo affrontato i francesi e ora il Paraguay affronterà una selezione dell'Africa", ha scritto in un post su X che riporta le precedenti dichiarazioni di Dugarry. I due calciatori, infatti, si sono trovati l'uno contro l'altro negli ottavi di finale del Mondiale 1998. Chilavert difendeva la porta del Paraguay, mentre Dugarry era seduto in panchina. L'estremo difensore fu protagonista di una grandissima prestazione ma dovette arrendersi solo a Laurent Blanc, la cui rete ai golden gol (il primo nella storia) spalancò alla Francia le porte dei quarti.

SEOGWIPO - 12 GIUGNO: Jose Luis Chilavert (Paraguay) in azione durante la partita del Gruppo B dei Mondiali di calcio 2002 tra Slovenia e Paraguay, disputata al Seogwipo-Jeju World Cup Stadium di Seogwipo, Corea del Sud, il 12 giugno 2002. Il Paraguay ha vinto l'incontro per 3-1. IMMAGINE DIGITALE. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Le parole del 60 enne non sono certo passate inosservato che subito si sono accese grandi polemiche, in riferimento al fatto che la nazionale francese attuale ha tantissimi giocatori di origini africane, soprattutto subsahariane, anche se nati e cresciuti in Francia. Sui social, dunque, la sfida è cominciata. Adesso si passa al campo.