Non sarà soltanto una sfida da dentro o fuori quella tra Paraguay e Francia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale. A preoccupare le due nazionali e la FIFA sono soprattutto le condizioni meteo estreme previste per il match in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia, dove i giocatori dovranno fare i conti con un caldo torrido e con l'elevato rischio di temporali.

Il meteo minaccia Paraguay-Francia, le ultime

Secondo le previsioni, al momento del calcio d'inizio, fissato alle, la temperatura potrebbe sfiorare i, con un tasso di umidità molto elevato che renderà ancora più difficile la prestazione atletica. Per questo motivo ilha emesso un'allerta per caldo estremo valida fino alle 20, cioè fino al termine previsto dell'incontro.

Ma non è l'unico motivo di preoccupazione. Durante la gara è infatti prevista anche la possibilità di un violento temporale con attività elettrica, circostanza che potrebbe costringere gli organizzatori ad applicare il protocollo di sicurezza previsto dalla FIFA per i fulmini. Non sarebbe la prima volta in questo Mondiale. Nella fase a gironi, infatti, la sfida tra Francia e Iraq fu sospesa per ben due ore e dieci minuti al termine del primo tempo proprio a causa di un violento temporale che rese impossibile la prosecuzione della partita. Una situazione che, in una gara a eliminazione diretta, rappresenterebbe un problema ancora più delicato.

🚨 Mercredi, les Paraguayens n’ont PAS DONNÉ L’IMPRESSION DE SOUFFRIR dans cette chaleur extrême. 🇵🇾❌



Les suiveurs paraguayens sont convaincus 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗿𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗱𝗲𝘀 𝗕𝗹𝗲𝘂𝘀 𝗽𝗲𝘂 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗲́𝘀 𝗮̀ 𝗰𝗲… https://t.co/Q7MY05qQXS pic.twitter.com/Ym3LRFLCv1 — BeFootball (@_BeFootball) July 3, 2026

Come ci arriva la Francia

Proprio per preparare la squadra alle condizioni climatiche che troverà in campo, il commissario tecnico della Franciaha modificato il programma degli allenamenti. L'ultima seduta è stata infatti organizzata alla stessa ora della partita, nel pieno dell'ondata di caldo, con temperature intorno aie un'umidità superiore al 50%.

Le immagini dell'allenamento hanno mostrato chiaramente le difficoltà affrontate dai giocatori francesi. Kylian Mbappé è apparso particolarmente provato dal caldo, così come altri titolari, costretti a interrompersi più volte per rinfrescarsi durante le pause per l'idratazione. Alcuni calciatori hanno lavorato all'ombra, mentre altri hanno svolto soltanto una breve sessione di corsa per evitare un eccessivo affaticamento.

In campo, dunque, non sarà soltanto la qualità tecnica a fare la differenza. Le condizioni climatiche potrebbero incidere profondamente sull'andamento della gara, influenzando ritmo, intensità e gestione delle energie. Le pause per l'idratazione saranno inevitabili, mentre tutti gli occhi saranno puntati sul cielo di Philadelphia, nella speranza che il maltempo non costringa a un'altra lunga sospensione. Paraguay e Francia si preparano così a disputare uno degli ottavi di finale più attesi del torneo, ma anche uno dei più difficili dal punto di vista ambientale. Caldo estremo e rischio temporali rappresentano infatti avversari in più in una sfida che vale l'accesso ai quarti di finale del Mondiale.