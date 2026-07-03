Una sconfitta dolorosa che segna il futuro di uno dei propri più grandi rappresentanti. Quello dell'Algeria contro la Svizzera non è stato, dunque, un ko come tanti altri. Al netto dell'eliminazione dal Mondiale subita per mano degli elvetici, i nordafricani devono congedarsi dalla loro stella più brillante dell'ultimo decennio: Riyad Mahrez.

Mahrez, addio all'Algeria con ko: "Si impara sempre qualcosa"

Nato in Francia a Clichy da papà algerino e mamma di origini algerino-marocchine, Riyad Mahrez ha vestito la maglia della nazionale algerina. 40 sono i gol realizzati, mentre 45 risultano essere gli assist complessivi forniti ai compagni di squadra. Pertantonordafricana di cui è diventato simbolo indiscusso. Destino ha voluto che la lunga parentesi algerina iniziasse e terminasse con una partecipazione al Mondiale.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 11 AGOSTO: Riyad Mahrez dell’Al-Ahli si schiera prima della partita della Saudi Pro League tra Al-Ahli Saudi e Al-Hazm allo stadio Prince Abdullah AlFaisal l’11 agosto 2023 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Ai microfoni di FIFA.com l'ex City, infatti, non ha lasciato dubbi sul suo futuro. L'esperienza in Nazionale termina a 12 anni di distanza dall'esordio. "Questa è stata la mia ultima partita con l’Algeria". La partita con la Svizzera, per quanto complicata, era tutto tranne che impossibile e con un pizzico di concentrazione in più sarebbe stata alla portata: "Il nostro obiettivo era passare il turno e penso che fosse una partita che potevamo vincere. Ma abbiamo subito due gol su errori e a questo livello non te lo puoi permettere".

Le istantanee di Mahrez con l'Algeria

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Fu nel novembre 2013 che Mahrez espresse il desiderio di rappresentare a livello internazionale l'Algeria. Il 31 maggio 2014 esordì con la maglia delle "Volpi del Deserto" nel match amichevole contro l'Armenia in vista del Mondiale che si sarebbe tenuto in Brasile. A 23 anni, pertanto, giocò la sua prima FIFA World Cup, avventura che per l'Algeria si interruppe agli ottavi di finale. Mahrez e compagni, dopo il secondo posto conquistato alle spalle del Belgio, affrontarono lavenendo sconfitti 2-1 ai tempi supplementari.La seconda e ultima partecipazione a una Coppa del Mondo per Mahrez è avvenuta proprio nell'edizione 2026. Nel 2019 è diventato uno dei volti più importanti della sua Nazionale, avendola portata al trionfo in Coppa d'Africa grazie ad una rete in semifinale siglata contro la Nigeria allo scadere. A 35 anni, Mahrez milita nell', in Arabia Saudita, a cui è legato da un contratto fino al giugno 2027. Dopo una lunghissima esperienza in Europa, tra Leicester e, l'attaccante ha scelto un campionato di minore livello per continuare ad essere protagonista.