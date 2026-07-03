Il Mondiale del 2026 sarà l'ultimo di Cristiano Ronaldo? Le voci si rincorrono, lui non ha mai confermato. Ne è certa, invece, sua sorella Katia Aveiro che ha parlato di questo argomento in una intervista a Sport TV.

L'ultimo mondiale Ronaldo? Sua sorella: “Potete già salutarlo”

41 anni, una lunga e vincente carriera alle spalle. Uno dei giocatori più forti e amati di sempre. Questo è, in poche e povere parole, Cristiano. Convocato dal Portogallo , ieri ha segnatocontribuendo all'eliminazione del suo ex compagno di squadra Luka Modric dal torneo. Finora, dall'inizio della competizione, ha segnato tre reti dimostrando di essere ancora in grado di incidere e di trascinare la squadra. Le voci, però, si rincorrono?

Non ci sono certezze, solo voci. Rumors che si rincorrono. Che la direzione sia quella dell'addio, però, lo dice sua sorella: Katia Aveiro. Katia, infatti, ha parlato proprio di questo in una intervista a Sport Tv. Secondo lei il Mondiale del 2026 sarà l'ultimo che suo fratello giocherà: conclusa questa avventura dirà addio al Portogallo. “Dalle informazioni in mio possesso, potete già salutarlo. Non proprio oggi, ma credo che questo sia l’addio. Mi riferisco alla nazionale. Da una fonte attendibile, i Mondiali saranno la sua last dance”.

Vencemos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS!!!! pic.twitter.com/pOOm7XRlCY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2026

La polemica sulla longevità

Nel corso delle prime partite, inoltre, l'ex giocatore diè stato al centro di una polemica legata al suo rendimento e alla sua longevità. Sua sorella e la sua famiglia lo hanno però difeso a spada tratta: “Chi ama il calcio non può che amare Ronaldo. Sono loro a perdersi qualcosa.. Ronaldo è fiducioso, meno nervoso di noi. Ho percepito buona energia e sicurezza. Per noi tifosi è rassicurante. Possiamo fidarci di lui”.