Diego Simeone rompe il silenzio. Dopo l'esplosione del caso Julian Alvarez, protagonista di un'uscita ai microfoni nella quale ha chiaramente espresso il desiderio di lasciare l'Atletico Madrid, è intervenuto l'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, a commentare la vicenda e, quasi, a riportare la calma sul futuro dell'attaccante argentino.

Diego Simeone su Julian Alvarez

Intervistato da ESPN,ha dapprima elogiato le qualità dell'ex"È il giocatore attorno al quale noi, come club e come squadra, intendiamo costruire il nostro gioco. Lo facciamo da quando è arrivato, e questa è la nostra filosofia.al mondo".

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Atletico Madrid e Arsenal FC allo stadio Metropolitano il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Successivamente, il tecnico dell'Atletico Madrid ha raccontato un aneddoto in merito a un recente incontro col calciatore: "L’ho incontrato, sono andato anche a trovare Giuliano per un po’ e abbiamo chiacchierato un po’. Abbiamo parlato soprattutto della sua forma attuale, di come stava la caviglia e di quanto sia importante per la squadra. Mi ha detto che ora sta molto bene, che è al 100%. Nella seconda partita non è stato brillante come al solito, ma ha mostrato un ritmo di gioco diverso. Un’intensità diversa nei suoi movimenti. L’Argentina avrà bisogno di lui".

"Le cose si risolveranno"

"È un calciatore straordinario, il miglior giocatore che abbiamo all'Atletico

Madrid,

i suoi numeri parlano da soli. Ha mantenuto un'eccellente costanza, creando cose molto positive per la squadra. È un giocatore davvero unico. Siamo molto contenti del suo lavoro. Non posso dire altro di quello che vi ho già detto su di lui perché si è sempre comportato bene. È un ragazzo che ha sempre lavorato al meglio delle sue capacità, per il bene della squadra"

"EL MEJOR FUTBOLISTA QUE TENEMOS EN EL ATLÉTICO DE MADRID, ENTRE LOS MEJORES 5 DEL MUNDO ESTÁ SIN DUDAS. SI SE QUEDA TENEMOS PENSADO GENERAR EL JUEGO ALREDEDOR DE ÉL"



🚨 ATENCIÓN: ¡El Cholo Simeone habló sobre el futuro de Julián Álvarez, destacó que se comportó bien como… pic.twitter.com/aB76pUqNoP — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Nel corso dell'intervista,si è poi soffermato sull'importanza diper i colchoneros:

Infine, il tecnico dell'Atletico ha risposto alla domanda sul futuro dell'attaccante argentino: "Il suo futuro, prima di tutto, è la partita di domani. La cosa migliore che possa fare è concentrarsi su quella, senza pensare a tutte queste cose che ovviamente vengono da fuori. Non si lasci confondere. Le cose si risolveranno, come sempre accade nella vita".