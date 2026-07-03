Dopo l'eliminazione della Croazia, CR7 abbraccia l'ex compagno del Real Madrid e racconta di avergli detto: "Congratulazioni per tutto, ti auguro il meglio"

Antonino Paradino

L'eliminazione della Croazia ai sedicesimi del Mondiale 2026 potrebbe aver segnato l'ultima partita di Luka Modric ai campionati del mondo. Al termine del match, perso nel finale con il gol del nuovo bomber rossonero Gonçalo Ramos al 94', Cristiano Ronaldo è andato ad abbracciare il suo ex compagno ai tempi dell'implacabile Real Madrid e, subito dopo la partita, ha raccontato la loro interazione.

Il messaggio di Cristiano Ronaldo a Luka Modric

Intervistato in zona mista dopo il passaggio del turno e l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale, Cristiano Ronaldo ha elogiato l'ex compagno di squadra in maglia blancos affermando: "Ho giocato insieme a Luka Modric per molti anni. È fantastico vederlo giocare ancora a un livello così alto".
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Cristiano Ronaldo e Luka Modric ai tempi del Real Madrid
MADRID, SPAGNA - 25 NOVEMBRE: Cristiano Ronaldo del Real Madrid CF festeggia con Luka Modric dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra su ribattuta di un rigore durante la partita di Liga tra Real Madrid e Malaga allo stadio Santiago Bernabeu il 25 novembre 2017 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Continuando, l'ex Juventus e Manchester United (tra le altre) ha poi raccontato le parole pronunciate al centrocampista croato subito dopo il triplice fischio: "Cosa ho detto a Modric dopo la partita? Gli ho detto: ‘Luka, congratulazioni per tutto. Ti auguro il meglio per il continuo della tua carriera".

Il centrocampista croato non svela il futuro

Mentre CR7 proseguirà la sua avventura al Mondiale, Luka Modric sarà costretto a tornare prematuramente a casa per valutare il proprio futuro. Dalla fine della stagione col Milan, il dubbio che continua ad attanagliare il popolo rossonero è sempre lo stesso: Modric rimarrà al Milan? In questi ultimi mesi, i rumors sono stati tanti: tra chi avanzava l'ipotesi di un addio e, addirittura, un ritorno al Real Madrid e chi, invece, continua a sostenere che Modric vorrebbe rimanere in rossonero perché ama la maglia del Diavolo.

La domanda è stata posta, subito dopo l'eliminazione dal Mondiale, al centrocampista croato e la risposta di Modric è stata: "Adesso non è il momento di parlarne. Lo scoprirete presto". Un'affermazione che lascia aperta ogni possibilità ma che, inevitabilmente, troverà una risposta concreta nei prossimi giorni.

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