Tra le Nazionali che sono scese in campo nella notte italiana figurano due big europee come il Portogallo e la Croazia. Le due selezioni, infatti, hanno giocato contro in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Al termine di una grande partita, i portoghesi hanno avuto la meglio battendo la Nazionale proveniente dai Balcani con il risultato finale di 2-1. Grazie a quest'importante vittoria, i detentori della Nations League hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, dove avrà luogo il Derby Iberico contro la Spagna.

Il Portogallo batte la Croazia e vola agli ottavi di finale

L'incontro andato in scena questa notte era di grande importanza non solo per il passaggio del turno, ma anche perché sarebbe stato l'ultimo in un Mondiale di uno tra, i capitani delle due Nazionali. Dopo una prima frazione di gioco terminata a reti bianche, otto minuti dopo l'inizio del secondo tempo la Croazia sblocca la gara con la rete dell'ex, oggi al, che il commissario tecnicoha schierato nel ruolo di terzino sinistro.

Leiria, Portogallo - 10 giugno 2026: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante il riscaldamento prima dell'amichevole tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Quattro minuti dopo il gol dei croati, Rafael Leão ha provato a rimettere la gara in equilibrio con un gran tiro dalla distanza che si è stampato sulla traversa. Al 65' viene assegnato un calcio di rigore al Portogallo, dagli undici metri va Cristiano Ronaldo che batte Livaković e fa 1-1. Per il capitano portoghese si tratta del terzo gol in questo Mondiale nonché l'undicesimo in generale nella competizione ed il primo nella fase ad eliminazione diretta nel torneo. In aggiunta, è diventato anche il calciatore più anziano ad aver segnato nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali.

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