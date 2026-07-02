Diogo Jota vive nel ricordo di tutti i tifosi del Portogallo e di tutti coloro che sono stati toccati dalla tragedia che lo coinvolse ormai un anno fa. Nella notte tra il 2 e il 3 di luglio, l'ex numero 20 del Liverpool perse la vita assieme al fratello e l'auto in cui viaggiavano andò in fiamme. Da quel momento, tanto il suo club quanto la nazionale hanno in più occasioni mostrato vicinanza alla sua famiglia e alla moglie.

Palloncini bianchi per Diogo Jota

In occasione di, valida per i sedicesimi di finale, il BMO Field di Toronto teatro dell'incontro si fermerà al 21° minuto ricordando Diogo Jota con. Il portoghese, infatti, dalla stagione 2022-2023 ha indossato continuativamente la maglia, assurta a simbolo per ricordare l'attaccante. Inoltre, tutti i tifosi portoghesi si muniranno di palloncini bianchi da far levare al cielo nel momento opportuno. La Federazione aveva invitato Rute Cardoso, donna che Jota sposò poche settimane prima del tragico incidente, perché assistesse alla partita prendendo parte all'evento. Nonostante ciò, ha preferito declinare l'invito dato l'eccessivo coinvolgimento emotivo.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 27 DICEMBRE: Un murale in omaggio all'ex giocatore del Liverpool Diogo Jota è ritratto vicino allo stadio prima della partita di Premier League tra Liverpool e Wolverhampton Wanderers ad Anfield il 27 dicembre 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Ricordiamo che il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha concesso un braccialetto a ogni componente del gruppo squadra ancor prima che si partisse alla volta dell'America. Sono stati la Federazione portoghese, la Fundação FPF, il Missão Continente e la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ad organizzare l'evento che, tra l'altro, non mancherà di rispondere ad uno scopo benefico. La Lega portoghese destinerà i fondi alla ricerca contro il cancro.

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L'ultimo gol che realizzò Diogo Jota per il Portogallo ebbe per vittima proprio la, avversaria della notte dei lusitani. Anche l'orario dell'evento fa riflettere. Diogo Jota e il fratello André Silva persero la vita a bordo della lamborghini, durante un sorpasso, per un possibile guasto allo pneumatico posteriore a 00:32 in Spagna, vale a dire lein Portogallo il 2 luglio 2025. In quello stesso momento, Ronaldo e compagni dovranno giocare la loro gara decisiva contro la Croazia.