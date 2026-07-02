Diogo Jota continua ad essere ricordato dal Portogallo come parte del gruppo squadra. Il numero 20 scomparve assieme al fratello in auto lasciando tre figli.
Il Liverpool ricorda ancora Diogo Jota con un emozionante video
Diogo Jota vive nel ricordo di tutti i tifosi del Portogallo e di tutti coloro che sono stati toccati dalla tragedia che lo coinvolse ormai un anno fa. Nella notte tra il 2 e il 3 di luglio, l'ex numero 20 del Liverpool perse la vita assieme al fratello e l'auto in cui viaggiavano andò in fiamme. Da quel momento, tanto il suo club quanto la nazionale hanno in più occasioni mostrato vicinanza alla sua famiglia e alla moglie.
Palloncini bianchi per Diogo JotaIn occasione di Portogallo-Croazia, valida per i sedicesimi di finale, il BMO Field di Toronto teatro dell'incontro si fermerà al 21° minuto ricordando Diogo Jota con scroscianti applausi. Il portoghese, infatti, dalla stagione 2022-2023 ha indossato continuativamente la maglia numero 21, assurta a simbolo per ricordare l'attaccante. Inoltre, tutti i tifosi portoghesi si muniranno di palloncini bianchi da far levare al cielo nel momento opportuno. La Federazione aveva invitato Rute Cardoso, donna che Jota sposò poche settimane prima del tragico incidente, perché assistesse alla partita prendendo parte all'evento. Nonostante ciò, ha preferito declinare l'invito dato l'eccessivo coinvolgimento emotivo.
Ricordiamo che il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha concesso un braccialetto a ogni componente del gruppo squadra ancor prima che si partisse alla volta dell'America. Sono stati la Federazione portoghese, la Fundação FPF, il Missão Continente e la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ad organizzare l'evento che, tra l'altro, non mancherà di rispondere ad uno scopo benefico. La Lega portoghese destinerà i fondi alla ricerca contro il cancro.
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