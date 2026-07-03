L'ex Roma in una lunga conferenza stampa ha voluto aggiornare tutti sulla sua salute e le condizioni attuale dopo l'orrendo spavento

Michele Massa
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“Ho una seconda opportunità per continuare a vivere”. Con queste parole Fernando Gago è tornato a parlare dopo il grave problema di salute che lo ha colpito nelle scorse settimane in Cile. Dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un problema cardiovascolare che si è manifestato nel momento più critico, durante una conferenza stampa.

Le parole di Gago e il racconto dei giorni difficili

L’ex centrocampista del Real Madrid e della Roma, oggi allenatore del Club Universidad de Chile, ha vissuto momenti di grande paura quando, nel corso di un incontro con i media, è stato colpito da un infarto in diretta tv. Un episodio improvviso e drammatico che ha reso necessario il trasferimento immediato in ospedale e un intervento chirurgico per risolvere un’arteria ostruita, individuata dagli accertamenti medici come la causa del malore.

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Secondo quanto raccontato dallo stesso Gago, il primo segnale sarebbe arrivato già al mattino, con un malessere fisico che si è poi protratto per tutta la giornata fino al peggioramento improvviso. Una condizione che, nonostante inizialmente non sembrasse allarmante. Si è trasformata in una situazione critica nel giro di poche ore: “Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto. La realtà è questa: non ho ancora pienamente assimilato ciò che avevo, ma ho una seconda opportunità per continuare a vivere”, ha dichiarato Gago. Ripercorrendo i momenti più difficili vissuti durante l’emergenza sanitaria.

L’intervento chirurgico, come riportato da Olé, si è reso necessario per risolvere l’ostruzione dell’arteria che ha provocato l’infarto. Dopo l’operazione e il periodo di convalescenza, l’allenatore argentino sta ora gradualmente recuperando le forze. Anche se il ritorno alla normalità richiederà ancora tempo e ulteriori controlli medici.

L’episodio ha scosso profondamente l’ambiente del calcio sudamericano e non solo, riportando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici anche negli sportivi di alto livello, spesso considerati al riparo da questo tipo di emergenze. Oggi, a distanza di giorni dall’accaduto, Gago prova a guardare avanti con una nuova consapevolezza. La sua testimonianza, segnata dalla paura ma anche dalla gratitudine. Racconta il lato più fragile dello sport e della vita, dove tutto può cambiare in un istante ma dove, a volte, arriva anche una seconda possibilità.

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