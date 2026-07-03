“Ho una seconda opportunità per continuare a vivere”. Con queste parole Fernando Gago è tornato a parlare dopo il grave problema di salute che lo ha colpito nelle scorse settimane in Cile. Dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un problema cardiovascolare che si è manifestato nel momento più critico, durante una conferenza stampa.

Le parole di Gago e il racconto dei giorni difficili

L’ex centrocampista del Real Madrid e della Roma, oggi allenatore del Club Universidad de Chile, ha vissuto momenti di grande paura quando, nel corso di un incontro con i media, è stato colpito da un infarto in diretta tv. Un episodio improvviso e drammatico che ha reso necessario il trasferimento immediato in ospedale e un intervento chirurgico per risolvere un’arteria ostruita, individuata dagli accertamenti medici come la causa del malore.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Gago, il primo segnale sarebbe arrivato già al mattino, con un malessere fisico che si è poi protratto per tutta la giornata fino al peggioramento improvviso. Una condizione che, nonostante inizialmente non sembrasse allarmante. Si è trasformata in una situazione critica nel giro di poche ore: “Non ho ancora realizzato del tutto ciò che mi è accaduto. La realtà è questa: non ho ancora pienamente assimilato ciò che avevo, ma ho una seconda opportunità per continuare a vivere”, ha dichiarato Gago. Ripercorrendo i momenti più difficili vissuti durante l’emergenza sanitaria.

Fernando Gago volvió al banco de suplentes de la U. de Chile tras terminar su recuperación y así explicó en conferencia de prensa su estado de salud. pic.twitter.com/lfT9N3sYVS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

L’intervento chirurgico, come riportato da Olé, si è reso necessario per risolvere l’ostruzione dell’arteria che ha provocato l’infarto. Dopo l’operazione e il periodo di convalescenza, l’allenatore argentino sta ora gradualmente recuperando le forze. Anche se il ritorno alla normalità richiederà ancora tempo e ulteriori controlli medici.

L’episodio ha scosso profondamente l’ambiente del calcio sudamericano e non solo, riportando l’attenzione sull’importanza della prevenzione e dei controlli medici anche negli sportivi di alto livello, spesso considerati al riparo da questo tipo di emergenze. Oggi, a distanza di giorni dall’accaduto, Gago prova a guardare avanti con una nuova consapevolezza. La sua testimonianza, segnata dalla paura ma anche dalla gratitudine. Racconta il lato più fragile dello sport e della vita, dove tutto può cambiare in un istante ma dove, a volte, arriva anche una seconda possibilità.