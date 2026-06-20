Fernando Gago, ex centrocampista di Real Madrid e Roma e attuale allenatore dell'Universidad de Chile, è stato colto da un improvviso infarto. L'episodio è avvenuto subito dopo la sfida vinta per 2-0 dalla sua squadra contro l'O'Higgins. Il tecnico si è accasciato davanti ai giornalisti ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i successivi accertamenti hanno evidenziato un problema cardiaco.

MADRID, SPAGNA - 7 DICEMBRE: Fernando Gago del Real Madrid festeggia il suo gol, la rete del pareggio del 3-3, durante la partita di La Liga tra Real Madrid e Siviglia allo stadio Santiago Bernabeu il 7 dicembre 2008 a Madrid, Spagna. Il Real Madrid ha perso l'incontro per 4-3. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

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Gli esami cardiovascolari e l'intervento chirurgico riuscito con successo

La gravità della situazione ha spinto i medici a non perdere tempo. Dopo essere stato mandato in ospedale d'urgenza ha effettuato una serie di approfonditi esami cardiovascolari. L'ex calciatore argentino è stato trasferito in sala operatoria per ricevere un intervento chirurgico al cuore. Fortunatamente,, sebbene rimanga sotto stretta osservazione medica per monitorare il decorso post-operatorio.

Ingaggiato lo scorso 21 marzo 2026, Fernando Gago siede sulla panchina del club cileno da appena tre mesi. Nonostante sia arrivato da poco, il tecnico argentino è riuscito a instaurare un legame profondo con l'intera società e con l'ambiente, che ora si stringono compatti attorno a lui in questo momento così delicato.

Il comunicato ufficiale del club sulla salute del tecnico

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Nelle ore successive al grande spavento, l'Universidad de Chile ha voluto fare chiarezza sullo stato di salute del proprio allenatore, confermando lo stop temporaneo dalle sue attività sul campo. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla società cilena: "Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, sta per essere sottoposto a una serie di esami cardiovascolari e oggi non sarà responsabile dell'allenamento".Un fulmine a ciel sereno per il club di Santiago, che si trova al terzo posto in campionato, pienamente in corsa per il titolo. La squadra allenata da Gago si trova a sole due lunghezze di distanza dall'Universidad Católica e a dodici punti dal Colo Colo capolista.

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