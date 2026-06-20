L'ex calciatore del Real Madrid ha avuto un malore nel post partita vinto dalla sua squadra per due a zero nel campionato cileno
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Fernando Gago, ex centrocampista di Real Madrid e Roma e attuale allenatore dell'Universidad de Chile, è stato colto da un improvviso infarto. L'episodio è avvenuto subito dopo la sfida vinta per 2-0 dalla sua squadra contro l'O'Higgins. Il tecnico si è accasciato davanti ai giornalisti ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i successivi accertamenti hanno evidenziato un problema cardiaco.
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Gli esami cardiovascolari e l'intervento chirurgico riuscito con successoLa gravità della situazione ha spinto i medici a non perdere tempo. Dopo essere stato mandato in ospedale d'urgenza ha effettuato una serie di approfonditi esami cardiovascolari. L'ex calciatore argentino è stato trasferito in sala operatoria per ricevere un intervento chirurgico al cuore. Fortunatamente, l'operazione è perfettamente riuscita e le condizioni del tecnico sono attualmente stabili, sebbene rimanga sotto stretta osservazione medica per monitorare il decorso post-operatorio.
Ingaggiato lo scorso 21 marzo 2026, Fernando Gago siede sulla panchina del club cileno da appena tre mesi. Nonostante sia arrivato da poco, il tecnico argentino è riuscito a instaurare un legame profondo con l'intera società e con l'ambiente, che ora si stringono compatti attorno a lui in questo momento così delicato.
Il comunicato ufficiale del club sulla salute del tecnicoNelle ore successive al grande spavento, l'Universidad de Chile ha voluto fare chiarezza sullo stato di salute del proprio allenatore, confermando lo stop temporaneo dalle sue attività sul campo. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla società cilena: "Informiamo che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, sta per essere sottoposto a una serie di esami cardiovascolari e oggi non sarà responsabile dell'allenamento".
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