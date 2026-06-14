Il pareggio per 1-1 tra Brasile e Marocco è stato caratterizzato dalla prestazione monumentale del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, protagonista di una prova di altissimo livello e personalità. Il centrocampista marocchino ha dominato il centrocampo con l'89% di passaggi completati e il 62% di uno contro uno completati, confermandosi un perno fondamentale per la sua Nazionale. Al termine della partita, il giocatore ha elogiato lo spirito collettivo del gruppo mostrando fiducia per ottenere buoni risultati al Mondiale, evidenziando il coraggio mostrato contro un avversario di prestigio e parlando anche del suo futuro con la maglia giallorossa.

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Le parole di El Aynaoui ai microfoni di Sky Sport dopo l'esordio al Mondiale

Il centrocampista giallorosso, reduce da un debutto incredibile con il suo Marocco, ha colto l'occasione ai microfoni diper lanciare un messaggio d'amore ai suoi tifosi. Infatti con le sue parole ha blindato il suo futuro nella Capitale con dichiarazioni che, giurando fedeltà assoluta ai colori giallorossi. Con la maglia della Roma ha collezionatotra tutte le competizioni riuscendo a conquistare una clamorosa qualificazione in

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Neil El Aynaoui dell'AS Roma durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Inizia l'intervista elogiando la sua Nazionale dopo il pareggio contro il Brasile di Ancelotti all'esordio nel Mondiale: "È stata una bella partita per noi, volevamo iniziare bene questo Mondiale. Abbiamo fatto la gara che volevamo dal punto di vista del gioco e sappiamo di poter disputare partite di questo livello. Siamo convinti di poter fare ancora bene nel corso del torneo"

Successivamente ha giurato fedeltà alla Roma, dichiarando di trovarsi benissimo nella squadra della capitale e giurando fedeltà almeno per la prossima stagione: "Se sto bene alla Roma? Sì, sto molto bene. Se rimarrò alla Roma? Sì, resterò certamente".