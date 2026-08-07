Nel corso della giornata odierna, la Fiorentina ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di Franco Mastantuono. Il giovane calciatore, infatti, disputerà la stagione 2026/2027 con la maglia del club toscano, il quale l'ha preso in prestito secco dal Real Madrid. Di conseguenza, a fine annata l'argentino farà ritorno nella capitale spagnola. Dopo l'annuncio ufficiale, il classe 2007 ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni in qualità di calciatore della Fiorentina.

Mastantuono: "Ho scelto la Fiorentina perché è un club ricco di storia"

Aidel club, Mastantuono ha speso le sue prime parole dopo ave firmato il contratto che lo legherà ai Gigliati fino al termine della stagione 2026/2027. Ecco le sue dichiarazioni: ". Per me è un giorno speciale perché avevo molta voglia di venire qui. Mi sta piacendo molto. Ho preso la decisione di scegliere la Fiorentina perché si tratta die l'idea di giocare per una squadra così importante mi rendeva entusiasta. Il Viola Park è un posto bellissimo e ci lavorano persone disponibili e gentili. Queste cose fanno stare bene i giocatori".

Buenos Aires, Argentina - 27 marzo 2026: Franco Mastantuono dell'Argentina cammina durante l'amichevole tra Argentina e Mauritania all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

In seguito, Mastantuono ha parlato anche dei suoi nuovi compagni di squadra ed anche dell'allenatore, ovvero Fabio Grosso: "Ho incontrato e salutato qualche nuovo compagno, Sono felice perché sono stati tutti molto gentili con me. Poi ho parlato anche con l'allenatore e mi ha accolto benissimo. Spero di potermi unire agli allenamenti il prima possibile". Successivamente, il classe 2007 ha parlato anche delle sue caratterische tecniche: "Sono un giocatore offensivo che spesso arriva in area avversaria e vorrei migliorare la fase difensiva". Infine, ha concluso parlando della scelta di venire a Firenze e ha mandato un saluto ai tifosi: "Mi hanno consigliato di venire qui e mi hanno parlato bene della società. Ecco perché sono qui. Voglio ringraziare i tifosi per l'affetto che mi hanno dato all'arrivo. Voglio che sappiano che lotterò per raggiungere i nostri obiettivi".