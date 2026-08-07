In questo periodo che precede l'inizio dei campionati, è consuetudine disputare amichevoli per mettere minuti nelle gambe in vista della nuova stagione. Nella giornata di ieri, allo stadio Louis II, si è giocata la sfida tra Monaco e Getafe, conclusasi 1-0 per i padroni di casa. Purtroppo, a fare notizia non è il risultato, bensì il grave infortunio subito da Christantus Uche, come riportato da Marca. Al minuto 83', un duro fallo subito dal calciatore del Getafe lo ha infatti costretto ad uscire dal campo in barella.

Hacer esta clase de entradas siempre es sucio y ruin… ¿PERO EN SERIO EN PRETEMPORADA? 😡⚽️⚠️



Básicamente Mawissa del Mónaco le ha hecho PEDAZOS LA RODILLA Christantus Uche en un juego donde NO SE JUEGA NADA. Perdón, pero es una SALVAJADA.



No te pases de VG… — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) August 6, 2026

Grave infortunio e rischio di saltare l'intera stagione a seguito di un'operazione

L'intervento subito da Uche ad opera di Christian Mawissa, difensore centrale classe 2005 del Monaco, ha fatto subito preoccupare lo staff e i tifosi presenti. Il calciatore del Getafe, separatosi dal pallone per lanciarsi in velocità, è stato colpito con la gamba tesa sul ginocchio.

A fine gara il club spagnolo, dopo i primi accertamenti, ha confermato tramite il proprio sito ufficiale una contusione al ginocchio. Oggi, a seguito di ulteriori esami, è arrivata la triste conferma: Uche dovrà operarsi. I controlli odierni hanno evidenziato una lesione al ginocchio che coinvolge diversi legamenti.

VALENCIA, SPAGNA - 29 AGOSTO: Christantus Uche del Getafe CF assiste alla partita LaLiga EA Sports tra Valencia CF e Getafe CF all'Estadi de Mestalla il 29 agosto 2025 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L'intervento rappresenta una vera doccia fredda per il classe 2003. Dopo il prestito poco brillante dello scorso anno in Inghilterra, al Crystal Palace, in questa preseason era stato impiegato con continuità. L'assenza di Uche peserà anche in chiave Nazionale nigeriana: questo infortunio rischia di tenerlo ai box per tutta la stagione, costringendo i Super Eagles a fare a meno di lui per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027.

Per Uche avrebbe potuto essere la stagione della consacrazione in Spagna, dopo anni sottotono ma caratterizzati da sprazzi di grande qualità. Ora dovrà affrontare l'operazione e il lungo iter riabilitativo. Nel frattempo, il calciatore ha tenuto a ringraziare, tramite una storia su Instagram, tutti i tifosi e la squadra per la vicinanza mostrata in questo momento difficile.