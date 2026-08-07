Dopo un primo mese di mandato non semplice alle prese con la nazionale maggiore, per il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è tempo di confermare gli organigrammi delle giovanili azzurre. Un lavoro che sarà importante per il futuro della nostra nazionale e che prevede, come riportato dalla FIGC tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, un importante focus sui giovani a partire dall'Under 14, dove viene confermato come supervisore di categoria Luigi Milani.

Baldini e Nunziata confermati, novità per l'Under 16

Nell'organizzazione del Club Italia con i nuovi dirigenti e il presidentesi è posta molta attenzione sui giovani. L'conferma, a seguito dell'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni,, che ricordiamo ha accompagnato la nazionale maggiore ad interim nelle ultime due amichevoli svolte contro Grecia e Lussemburgo quest'estate, a seguito della mancata qualificazione ai Mondiali.

Carmine Nunziata viene anch'egli confermato come CT della nazionale Under 20. La novità sostanziale per la nazionale di Nunziata riguarda l'ingresso nello staff di Christian Maggio: l'ex terzino del Napoli, così come Matteo Brighi, avrà il ruolo di vice allenatore.

Tra i più giovani troviamo la novità Massimiliano Favo, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo al Mondiale Under 17 con la Nazionale U18. Favo prende il posto dell'ex CT Bollini, che è entrato a far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini.

EMPOLI, ITALIA - 26 MARZO: Silvio Baldini manager dell'Italia U21 guarda durante la partita di qualificazione UEFA Under 21 EURO tra l'Italia U21 e la Macedonia del Nord U21 allo Stadio Carlo Castellani il 26 marzo 2026 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sulla panchina dell'U15 viene confermato Enrico Battisti. Novità importanti arrivano dalla nazionale Under 18, che vedrà come allenatore Daniele Franceschini, reduce dalla vittoria dell'Europeo Under 17 in Estonia. Restiamo nella categoria e per gli azzurrini campioni d'Europa il CT sarà un'ex conoscenza del calcio italiano: Manuel Pasqual.

Resta solo una nazionale da prendere in esame: l'Under 16. La FIGC ha deciso di affidare la panchina a Giovanni Costantino: un volto nuovo con esperienza europea, che possa far crescere i giovani con metodo e con un curriculum di tutto rispetto. Sfogliando tra le sue esperienze troviamo collaborazioni con Marco Rossi: prima all'Honvéd, in Ungheria, poi al Dunajská Streda, club slovacco, e infine sulla panchina della Nazionale ungherese, il nuovo CT dell'U16 è stato collaboratore tecnico dell'allenatore. In più, vanta esperienze in Finlandia, in club femminili e in varie zone d'Europa.