Negli ultimi minuti, il Manchester City ha messo a segno un colpo in entrata con l'arrivo di Geronimo Rulli. La squadra che milita in Premier League, infatti, dopo aver ceduto James Trafford al Leeds United per 40 milioni di euro ha iniziato la ricerca per il nuovo portiere. La squadra che ha come allenatore Enzo Maresca ha individuato in Rulli il sostituto ed ora la trattativa per arrivare all'argentino è andata a buon fine.

Rulli sarà un nuovo giocatore del Manchester City

Ad aver annunciato la chiusura dellatra il City e l'per il portiere argentino è stato. Il noto esperto di calciomercato, infatti, in questi minuti ha riportato sui propri profili social che il club inglese e quello che milita inhanno trovato l'per il passaggio dell'estremo difensore. Quest'ultimo, nei prossimi giorni, andrà in Inghilterra per sostenere lee mettere la firma sulche lo legherà ai Citizens per due anni, quindi fino al. Inoltre, nel contratto è presente anche un'opzione diper un'altra stagione.

Marsiglia, Francia - 25 novembre 2025: Geronimo Rulli dell'Olympique Marsiglia esulta dopo che Pierre-Emerick Aubameyang (non in foto) ha segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Champions League 2025/26 tra Olympique Marsiglia e Newcastle allo Stade de Marseille. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dopo la già menzionata cessione di Trafford al Leeds United, il Manchester City si è ritrovato senza un portiere che potesse fare da vice al titolarissimo nonché titolare della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma. Il club inglese, quindi, ha iniziato la ricerca per il nuovo acquisto e ha individuato nel classe 1992 il sostituto ideale. Il vincitore del Mondiale di quattro anni fa con la Nazionale Argentina, quindi, sta per approdare in nuovo campionato europeo dopo aver giocato nella Liga Spagnola con Real Sociedad e Villarreal, in Ligue 1 con Montpellier ed OM ed in Eredivisie dove ha avuto modo di difendere la porta dell'Ajax.