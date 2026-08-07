Dopo l'addio di Pep Guardiola, che per 10 anni ha guidato il Manchester City trasformando totalmente la storia del club, è imminente anche il saluto di chi ha contribuito con un gol alla vittoria della prima storica Champions League: Rodri, pronto a vestire la maglia del Barcellona. La squadra di Enzo Maresca adesso ha bisogno di un sostituto che si avvicini al livello dello spagnolo, e pensa a Enzo Fernandez del Chelsea, già allenato tra il 2024 e il 2026 dal tecnico italiano.

L'argentino, Campione del Mondo nel 2022 e vice-campione quest'anno, con la maglia dei Blues ha collezionato 169 presenze, 31 gol e 29 assist (61 presenze, 16 gol e 10 assist nell'ultima stagione contando anche il Mondiale per club FIFA), e avendo già una grandissima esperienza in Premier League, sarebbe il profilo perfetto per sostituire il Pallone d'Oro.

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Come riportato da, il City sta monitorando anche profili più giovani e di prospettiva per rinforzarsi a centrocampo e tra questi c'è, talentuoso centrocampista del, considerato. Ilha attirato l'attenzione di numerosi top club europei grazie alle sue qualità tecniche, messe in primo piano durante il Mondiale in Nord America, dove specialmente contro il Brasile ha dimostrato di essere un giocatore di livello internazionale.

LONDRA, INGHILTERRA - 18 AGOSTO: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, fornisce istruzioni a Enzo Fernandez del Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Manchester City FC allo Stamford Bridge il 18 agosto 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images) L'operazione per Enzo Fernandez però risulta più complicata rispetto a quella del marocchino, vista la centralità dell'argentino nel progetto del Chelsea. Il prezzo del giocatore è di circa 100 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma la squadra di Londra chiederà sicuramente una cifra superiore vista la situazione. Infatti, la vendita dell'argentino costringerebbe il Chelsea a cercare un sostituto adatto a meno di un mese dall'inizio del campionato, e inoltre rinforzerebbe una diretta rivale per la corsa alla Premier League.

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I Citizens però hanno già dimostrato di essere pronti a spendere cifre record con l'acquisto didal, protagonista di un'ottima stagione e soprattutto di un Mondiale in cui ha contribuito a conquistare il terzo posto. Per assicurarsi il 23enne inglese, infatti, il club di Manchester ha investito circa, una cifra che ha stabilito il