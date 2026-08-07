Il colpo di scena è servito. Quando tutto sembrava indirizzato verso il Real Madrid, il Barcellona è riuscito nell'impresa di ribaltare la corsa e portarsi in pole position per Rodri. Il mediano spagnolo, infatti, sembrerebbe aver trovato l'accordo con il Barcellona e la trattativa, come confermato dall'agente del giocatore, sarebbe entrata adesso nella sua fase più calda.

Le parole dell'agente di Rodri

Intervistato ai microfoni de El Larguero, l'agente di Rodri,ha dichiarato che il Pallone d'oro del Mondiale 2026 avrebbe comunicato alla sua decisione di andare al Barcellona: "Recentemente, Rodri ha confermato di preferire il Barcellona come opzione migliore".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 04 FEBBRAIO: Rodri del Manchester City durante la partita della seconda tappa della semifinale della Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle United all'Etihad Stadium il 4 febbraio 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Riguardo la trattativa con i blancos, l'agente del mediano spagnolo ha voluto comunque sottolineare il comportamento del Real Madrid: "Il Real Madrid ha presentato un'offerta importante e ha agito in modo impeccabile".

L'ultimo ostacolo

Il sorpasso delnella corsa aha del clamoroso. Riavvolgendo il nastro della vicenda, il vincitore del Pallone d'Oro 2024, il cui contratto con ilera in scadenza tra un anno e le intenzioni di continuare l'avventura in Inghilterra da parte del giocatore sembravano non essere molte, ha subito attirato le attenzioni di diversi top club europei, su tutti il Real Madrid

A detta dell'agente Barquero, le negoziazioni tra blancos e Rodri sarebbero iniziate pochi giorni dopo la vittoria del Mondiale con la Spagna e proseguite poi nelle giornate successive. Con un accordo tra club e giocatore che continuava a tardare, a sorpresa, si è inserito il Barcellona il quale, in breve tempo, ha sorpassato gli storici rivali madrileni spostando adesso la "partita" sulle scrivanie della dirigenza Citizens.

💣‼️ @antonmeana detalla cómo se fraguó la negativa de Rodri Hernández al @realmadrid para irse al @FCBarcelona_es:



💰 "El Real Madrid hizo una oferta IRRECHAZABLE a Rodri después del Mundial. Ha ido en serio a por Rodri"



🗣️ "Rodri ha elegido otra opción y se lo ha comunicado" pic.twitter.com/Yg2Z7Somyj — El Larguero (@ellarguero) August 6, 2026

Affinché si concretizzi l'asse Barcellona-Rodri, però, ai catalani servirà trovare l'accordo con il Manchester City. Essendo il contratto del centrocampista spagnolo in scadenza, il Barcellona farà leva su questa situazione per abbassare le pretese degli Sky Blues e strappare l'accordo per una cifra - si crede - tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una volta strette le mani dei dirigenti del City, in Catalogna potrà presto arrivare l'ennesimo grande colpo dell'estate blaugrana in attesa di sciogliere il nodo numero 9 che da mesi sembrerebbe tener banco a Barcellona.