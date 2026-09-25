Nei prossimi mesi si deciderà quale squadra di Serie A si aggiudicherà il primo trofeo della stagione, vale a dire la Supercoppa Italiana. Infatti, si contenderanno il trofeo l'Inter allenata da Cristian Chivu, che la scorsa stagione ha vinto Scudetto e Coppa Italia, e la Lazio di Gennaro Gattuso, finalista dell'ultima edizione della coppa nazionale. Nel corso della giornata odierna, durante il Consiglio della Lega Serie A è stata presa una decisione sulla data ed il luogo in cui si giocherà la finale di Supercoppa. Dopo gli anni in Arabia Saudita, l'incontro tornerà in Italia e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza.

La Supercoppa Italiana si giocherà a San Siro

Presso l'impianto sportivo situato a Milano, ill'Inter e la Lazio avranno modo di contendersi il primo trofeo della stagioneSi tratta della Supercoppa Italiana che, dopo alcuni anni, si giocherà nuovamente nel Belpaese. Dall'edizione delfino a quella disputata ad inizio anno, l'Arabia Saudita ha ospitato la competizione. La prima delle edizioni appena citate ha visto l'Inter battere ila Riyadh. Inoltre, quella è stata l'ultima volta per il format a due squadra dato il passaggio a quello con quattro squadre. Con la Final Four, alla Supercoppa partecipavano: la squadra che vinceva lo Scudetto, la seconda classificata in Serie A, la vincitrice della Coppa Italia e la finalista della competizione.

Milano, Italia - 20 settembre 2026: Vista generale dello Stadio Giuseppe Meazza prima della partita di Serie A tra Milan e Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La prima edizione col nuovo format l'hanno vinta i nerazzurri, i quali hanno sconfitto la Lazio in semifinale ed il Napoli in finale. L'edizione del torneo del 2024, disputata lo scorso anno solare, è stata vinta dal Milan. I rossoneri, da seconda in classifica nella stagione 23/24, hanno eliminato la Juventus in semifinale e battuto l'Inter 2-3 in rimonta nell'atto conclusivo della competizione. Ad oggi, il Napoli detiene il torneo vinto avendo eliminato il Diavolo in semifinale e sconfitto il Bologna col risultato di 2-0. Quindi, dopo quattro edizioni in Arabia Saudita di cui tre col format a quattro squadra, la Supercoppa torna alla finale secca ed a San Siro. L'ultima volta che la finale è stata giocata al Meazza risale al 2021. Quell'anno l'Inter, negli ultimi minuti dei tempi supplementari, ha vinto 2-1 contro la Juve.