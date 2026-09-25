L'ala brasiliana dei Blancos sta attraversando un momento complicato in campo: Mourinho dovrà cercare di recuperarlo senza perdere Mbappé
Brasile accolto in Australia dai balli tribali: gli sguardi dei calciatori
Real Madrid e Brasile non stanno attraversando un buon momento storico. I Blancos vengono da una bruciante sconfitta nell'ultimo turno della Liga. La squadra allenata da José Mourinho ha perso per 2-1 nel derby madrileno; una sconfitta diventata incandescente per via del post partita del tecnico portoghese, particolarmente impegnato a spettacolarizzare la questione dell'arbitraggio. Il Real Madrid non riesce ancora a ingranare in questa prima parte di stagione, in cui rimane il problema del dualismo fra Vinicius Jr e Kylian Mbappé.
Anche la nazionale verdeoro di Carlo Ancelotti sta attraversando dei problemi in campo. Il Brasile infatti, dopo il pessimo e deludente Mondiale giocato in estate, ha pareggiato 1-1 con l'Australia, dimostrando di avere ancora tanto lavoro da fare. Entrambe le squadre condividono la possibilità di poter schierare Vinicius Jr, nonostante inizino ad esserci dubbi sul suo status, soprattutto in Spagna.
Vinicius Jr vicino all'Arsenal?La difficile convivenza con Mbappé ha costretto Florentino Perez a cercare un allenatore che potesse gestire le loro presenze in campo, evitando un Xabi Alonso bis. Il rapporto fra le parti è arrivato a un punto limite tanto che in estate l'ala brasiliana ha pensato ad un addio. The Athletic aveva rilanciato con forza l'interesse dell'Arsenal di Mikel Arteta, che aveva necessità di acquistare un attaccante esterno sinistro dopo le voci di una partenza di Gabriel Martinelli.
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