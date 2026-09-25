Cuti Romero erediterà la fascia di capitano di Leo Messi: il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, lo ha confermato indicando anche gli altri leader del gruppo
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La fine dell'era Messi apre ufficialmente un nuovo capitolo per la Nazionale Argentina. Il CT Lionel Scaloni ha già individuato il giocatore destinato a raccogliere una delle eredità più importanti del calcio internazionale: la fascia di capitano passerà a Cristian "Cuti" Romero.
Scaloni sceglie Romero: "È quello giusto"La conferma è arrivata direttamente dal commissario tecnico argentino durante una conferenza stampa al centro sportivo dell'AFA, alla vigilia dei prossimi impegni della Nazionale. Scaloni ha indicato senza esitazioni il difensore come nuovo capitano dell'Albiceleste dopo l'ultimo ballo imminente di Leo Messi: "Il capitano sarà Cuti", ha dichiarato l'allenatore argentino, spiegando come Romero occupasse già il terzo posto nella gerarchia interna, alle spalle dello stesso Messi e di Nicolas Otamendi, e con l'uscita di scena dei due principali riferimenti della precedente generazione, il difensore è quindi destinato ad assumere formalmente il ruolo di leader. La scelta del difensore dell'Atletico Madrid non significa però che la fascia non possa essere indossata da altri giocatori, e Scaloni infatti cita: "Ci sono anche giocatori come Emiliano Martinez, De Paul e Lautaro che possono tranquillamente indossare la fascia", ha spiegato il CT, consegnando però maggiori responsabilità allo stesso Romero, dicendo: "Sarà Cuti il primo capitano, è quello giusto".
Il cambio di testimone avvicina l'addio di MessiIl cambio di testimone assume maggiore significato perchè arriva proprio nel periodo che precede l'ultimo 'tango' di Leo Messi con l'Argentina, in seguito all'annuncio della sua ultima apparizione ufficiale contro il Benin, il prossimo 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires. Prima di quella gara, l'Argentina sfiderà invece la Bolivia il 30 settembre e il Burkina Faso il 3 ottobre, ma in nessuna delle due sarà presente la Pulce, che perciò vestirà per l'ultima volta la maglia Albiceleste solo davanti al proprio pubblico. Per Romero, invece, si apre dunque una nuova fase della sua carriera internazionale con l'Argentina, chiamato a rappresentare in campo e nello spogliatoio una nazionale che, dopo l'addio di due senatori come Messi e Otamendi, si prepara ad un importante ricambio generazionale. La prima occasione per vedere il nuovo capitano con la fascia sarà quindi legata ai prossimi appuntamenti dell'Argentina, in attesa della definitiva uscita di scena di Messi.
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