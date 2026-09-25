La fine dell'era Messi apre ufficialmente un nuovo capitolo per la Nazionale Argentina. Il CT Lionel Scaloni ha già individuato il giocatore destinato a raccogliere una delle eredità più importanti del calcio internazionale: la fascia di capitano passerà a Cristian "Cuti" Romero.

Scaloni sceglie Romero: "È quello giusto"

La conferma è arrivata direttamente dal commissario tecnico argentino durante una conferenza stampa al centro sportivo dell'AFA, alla vigilia dei prossimi impegni della Nazionale.ha indicato senza esitazioni il difensore come nuovodell'Albiceleste dopo l'ultimo ballo imminente di: "Il capitano sarà Cuti", ha dichiarato l'allenatore argentino, spiegando come Romero occupasse già il terzo posto nellainterna, alle spalle dello stesso Messi e di, e con l'uscita di scena dei due principali riferimenti della precedente generazione, il difensore è quindi destinato ad assumere formalmente il ruolo di. La scelta del difensore dell'Atletico Madrid non significa però che la fascia non possa essere indossata da altri, e Scaloni infatti cita: "Ci sono anche giocatori come Emiliano Martinez, De Paul e Lautaro che possono tranquillamente indossare la fascia", ha spiegato il CT, consegnando però maggioriallo stesso Romero, dicendo: "Sarà Cuti il primo capitano, è quello giusto".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 10 GIUGNO: (L-R) Lionel Messi, Emiliano Martínez e Cristian Romero dell'Argentina cantano l'inno nazionale prima della partita di qualificazione sudamericana della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Colombia all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 10 giugno 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Il cambio di testimone avvicina l'addio di Messi

Ilassume maggiore significato perchè arriva proprio nel periodo che precede l'ultimo 'tango' dicon l', in seguito all'annuncio della sua ultima apparizione ufficiale contro il, il prossimo 6 ottobre al Monumental di. Prima di quella gara, l'Argentina sfiderà invece la Bolivia il 30 settembre e il Burkina Faso il 3 ottobre, ma in nessuna delle due sarà presente la Pulce, che perciò vestirà per l'ultima volta la maglia Albiceleste solo davanti al. Per, invece, si apre dunque una nuova fase della sua carriera internazionale con l'Argentina, chiamato a rappresentare in campo e nello spogliatoio una nazionale che, dopo l'addio di due senatori come Messi e Otamendi, si prepara ad un importante. La prima occasione per vedere il nuovo capitano con la fascia sarà quindi legata ai prossimi appuntamenti dell'Argentina, in attesa della definitiva uscita di scena di Messi.