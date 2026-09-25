Raphinha è il nuovo n.10 del Brasile. La storica maglia della Seleçao, indossata dai grandi del passato come Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar (ultimo in ordine di successione), passerà adesso sulle spalle della stella blaugrana che, in questo inizio di stagione, sta incantando la Liga nel suo nuovo ruolo da centravanti.

Raphinha come erede di Neymar

Come ben sappiamo,ha deciso di ritirarsi dalla nazionale verdeoro subito dopo la fine del Mondiale americano, chiudendo di fatto un'epoca e lasciando senza proprietario la storica maglia n.10 della Seleçao. Con l'arrivo della sosta per le nazionali, alserviva un nuovo n.10 e la scelta, ufficializzata dalla CBF (la Brazilian Football Confederation), è ricaduta proprio su

Il talento blaugrana, prima del ritorno di Neymar in nazionale per i Mondiali 2026, aveva già indossato "provvisoriamente" la n.10, salvo poi passarla a Rodrygo per un breve periodo e restituirla al legittimo proprietario al momento del ritorno. Giunta al capolinea l'Era Neymar, adesso Raphinha diventerà ufficialmente il nuovo 10 e, con l'arrivo della sosta per le nazionali, il Brasile di Ancelotti si prepara ad affidargli la storica maglia nel doppio impegno amichevole contro l'Australia.

🔟🇧🇷 OFFICIAL: Raphinha, Brazil’s new number 10 after Neymar Jr’s international retirement. pic.twitter.com/iKXgFONoZo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2026

Il grande momento di forma del brasiliano

Il confronto con i grandi del passato sarà inevitabile ma, a giudicare dal grande inizio di stagione con ilsembra avere tutte le carte in regola per stupire il calcio internazionale. Adattato nel ruolo di centravanti dopo il mancato arrivo di, nella telenovela che ha tenuto il calcio spagnolo impegnato per un'intera estate, l'ex Leeds e Rennes ha risposto presente anche nel nuovo ruolo.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 4 SETTEMBRE: Raphinha del Brasile osserva la partita tra Brasile e Cile valida per le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo FIFA 2026 allo stadio Maracanã il 4 settembre 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Ruano Carneiro/Getty Images)

14 gol e tre assist nelle prime otto partite, tra Liga e Champions League, e un Barcellona che, al momento, non conosce la parola sconfitta, travolgendo a suon di gol qualsiasi avversario si trovi di fronte. È stato questo l'inizio di stagione di Raphinha, principale freccia nell'arco di Hansi Flick insieme al solito Lamine Yamal. Un rendimento che fa ben sperare Ancelotti e tutto il Brasile, in vista del futuro con la Seleçao.