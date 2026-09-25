Entrato all'83', il figlio d'arte Ruben Van Bommel cambia la partita: prima sfiora il gol, poi serve a Gakpo il pallone dell'1-1 contro la Germania
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Un debutto atteso, pochi minuti a disposizione e una giocata che vale il pareggio, con annessi elogi: Ruben Van Bommel, figlio d'arte, si presenta cosi sulla scena della Nazionale maggiore olandese, diventando protagonista nel finale della sfida contro la Germania.
Il 'piccolo' Van Bommel esordisce con l'Olanda e lascia subito il segnoAll'83' di Olanda-Germania, sfida valevole per la prima giornata di Nations League, Xavi decide di affidarsi anche a Ruben Van Bommel, inserendolo al posto di Summerville per provare ad agguantare il pareggio: per il 22enne del PSV è il momento dell'esordio con la Nazionale maggiore, arrivato subito dopo la prima convocazione. L'impatto è pressoché immediato: poco dopo il suo ingresso, Van Bommel trova lo spazio per calciare verso la porta e all'89' costringe il tedesco Ter Stegen ad una grande parata. Non è però finita qui e Van Bommel è stato l'ultimo ad arrendersi, intavolando la giocata decisiva che ha cambiato la gara.
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Al 92', il figlio d'arte recupera palla sulla corsia sinistra e, invece di cercare una soluzione semplice, disegna una parabola deliziosa con l'esterno del piede destro che prende una traiettoria precisa verso il secondo palo, dove è presente il compagno Cody Gakpo, che si coordina e conclude al volo battendo Ter Stegen: è 1-1 e l'assist della giovane ala diventa immediatamente il momento simbolo del suo esordio. Anche l'ex calciatore olandese, Rafael Van der Vaart, oggi opinionista sportivo, è rimasto stregato dalla giocata del giocatore e ai media olandesi ha detto: "È stata una giocata fuori categoria! Dare una palla con l'esterno è già molto difficile, ma farlo anche con tanta sicurezza...", ha detto Van der Vaart, azzardando un paragone: "Solo uno come Luka Modric fa ancora questo tipo di passaggi!"
Van Bommel 'senior' invece prepara la sfida con l'ItaliaIl debutto di Ruben con la Nazionale maggiore acquista un significato particolare anche per la storia della sua famiglia, specialmente per quella del padre. Mentre il figlio veste per la prima volta la maglia dell'Olanda e serve l'assist decisivo, suo padre Mark Van Bommel è dall'altra parte della Nations League, alla guida del Belgio. Un curioso intreccio internazionale rappresentato anche dal suo imminente impegno proprio contro l'Italia-bis di Roberto Mancini, quella stessa Italia che l'ex centrocampista conosce molto bene, avendoci giocato per un anno con la maglia del Milan. Due Van Bommel con un futuro davanti nei rispettivi ruoli e anche due nazionali differenti, uniti nella stessa competizione. Per il figlio Ruben, tuttavia, la prima pagina è tutta sua: ingresso all'83' e assist decisivo al 92', in un esordio internazionale che difficilmente avrebbe potuto avere un finale più significativo.
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