Un debutto atteso, pochi minuti a disposizione e una giocata che vale il pareggio, con annessi elogi: Ruben Van Bommel, figlio d'arte, si presenta cosi sulla scena della Nazionale maggiore olandese, diventando protagonista nel finale della sfida contro la Germania.

Il 'piccolo' Van Bommel esordisce con l'Olanda e lascia subito il segno

Caricamento post Instagram...

All'83' di Olanda-Germania, sfida valevole per la prima giornata di Nations League,decide di affidarsi anche a, inserendolo al posto di Summerville per provare ad agguantare il: per il 22enne del PSV è il momento dell'esordio con la Nazionale maggiore, arrivato subito dopo la prima convocazione.è pressoché immediato: poco dopo il suo ingresso, Van Bommel trova lo spazio per calciare verso la porta e all'89' costringe il tedesco Ter Stegen ad una grande parata. Non è però finita qui e Van Bommel è stato l'ultimo ad arrendersi, intavolando lache ha cambiato la gara.

Al 92', il figlio d'arte recupera palla sulla corsia sinistra e, invece di cercare una soluzione semplice, disegna una parabola deliziosa con l'esterno del piede destro che prende una traiettoria precisa verso il secondo palo, dove è presente il compagno Cody Gakpo, che si coordina e conclude al volo battendo Ter Stegen: è 1-1 e l'assist della giovane ala diventa immediatamente il momento simbolo del suo esordio. Anche l'ex calciatore olandese, Rafael Van der Vaart, oggi opinionista sportivo, è rimasto stregato dalla giocata del giocatore e ai media olandesi ha detto: "È stata una giocata fuori categoria! Dare una palla con l'esterno è già molto difficile, ma farlo anche con tanta sicurezza...", ha detto Van der Vaart, azzardando un paragone: "Solo uno come Luka Modric fa ancora questo tipo di passaggi!"

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 10 SETTEMBRE: Ruben van Bommel di Eindhoven corre con la palla durante la partita UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD1 tra PSV Eindhoven e FC Shakhtar Donetsk al PSV Stadion il 10 settembre 2026 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Van Bommel 'senior' invece prepara la sfida con l'Italia