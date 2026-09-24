Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte l'Italia ed il Belgio. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della prima giornata del Girone 1 della Lega A della Nations League. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma. In attesa che la gara affidata all'arbitro tedesco Daniel Siebert inizi, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra le due Nazionali.

I precedenti tra Italia e Belgio

Prima di iniziare questa competizione europea, le due Nazionali hanno deciso di fare dei cambiamenti importanti. Dopo aver mancato, per lavolta di fila, la qualificazione all'Italia ha salutato, che ricoprivano rispettivamente il ruolo di presidente dellae di commissario tecnico degli Azzurri. Il posto del primo è stato preso da. Sulla panchina dell'Italia, invece, è tornato Roberto Mancini . Così come gli Azzurri, anche il Belgio ha cambiato ct passando da, ex centrocampista del

Fino a questo momento, le due selezioni europee si sono affrontate in 26 occasioni. La prima di queste risale ad un'amichevole datata 1° maggio 1913 con gli Azzurri che hanno conquistato la vittoria grazie alla rete di Guido Ara. Contro la Nazionale Belga, l'Italia ha ottenuto 17 vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. L'ultimo successo del Belgio risale all'amichevole vinta 3-1 del 13 novembre 2015. Dopo la rete di Candreva, i Diavoli Rossi hanno rimontato coi gol di Vertonghen, De Bruyne e Batshuayi. Gli Azzurri hano dalla loro parte anche la statistica delle reti segnate: 50 contro le 28 belga.

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Quando le due Nazionali si affrontano in competizioni europee

Nel corso della loro storia, le due selezioni si sono sfidatevolte nelle varie competizioni continentali. Anche in questo caso, la Nazionale Italiana ha ottenuto più successi dato che ha vintoincontri. I pareggi, invece, sono stati tre mentre il Belgio ha conquistato la vittoria soltanto ilin occasione del match di ritorno per le qualificazioni all'di quell'anno. Dopo lodell'andata, i Diavoli Rossi hanno vintograzie ai gol di

Roma, Italia - 10 ottobre 2024: Andrea Cambiaso dell'Italia lotta per il possesso palla con Maxim De Cuyper del Belgio durante la partita di UEFA Nations League 2024/25 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Domani sera, le due Nazionali giocheranno contro per la quarta volta nella loro storia in Nations League. La prima risale al 10 ottobre di cinque anni fa quando gli Azzurri hanno ottenuto la medaglia di bronzo battendo 2-1 i Diavoli Rossi coi gol di Barella e Berardi. Nella scorsa edizione della competizione, le due selezioni erano nello stesso girone: la prima partita è terminata 2-2 mentre l'altra è stata vinta dagli Azzurri in trasferta grazie al gol di Sandro Tonali.