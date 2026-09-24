Il Real Madrid comunica la lesione al legamento per Ibrahima Konaté. Il difensore punta al rientro contro il Villarreal per evitare l'emergenza in difesa a Mourinho
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Ibrahima Konaté, convocato nella nazionale francese, ha lasciato il ritiro transalpino a causa di un infortunio subito in allenamento. Di ritorno nella capitale spagnOla il difensore ha effettuato tutti i controlli del caso, e oggi il Real Madrid ha diramato il bollettino medico ufficiale sulle sue condizioni fisiche. Il club comunica che il giocatore ha riportato una lesione al legamento collaterale della gamba destra. Un infortunio non da poco che costringe il Real Madrid a valutare attentamente le condizioni di salute del francese, per cui il quadro clinico resta in attesa di evoluzione. Lo staff medico non vuole correre alcun rischio inutile, monitorando la situazione giorno per giorno per evitare pericolose ricadute.
I tempi di recupero e l'obiettivo VillarrealFlorentino Perez e i dirigenti del club blanco sperano di riavere Konaté in perfette condizioni fisiche subito dopo l'attuale sosta per le nazionali, a patto che non sorgano complicazioni essendo una zona abbastanza delicata. Il difensore transalpino inizierà immediatamente un programma di riabilitazione personalizzato, lavorando senza sosta per accorciare i tempi di attesa. Quindi, salvo clamorose ricadute o peggioramenti, sia i servizi medici del Real Madrid che lo stesso giocatore puntano il mirino sulla sfida del 10 ottobre contro il Villarreal al Santiago Bernabéu.
L'emergenza in difesa per José MourinhoIl recupero di Konaté è di vitale importanza per le gerarchie della squadra, soprattutto a causa di altre assenze nel reparto arretrato. Per la gara contro il Villarreal, il Real Madrid dovrà già fare a meno dello squalificato Dean Huijsen, che ha ricevuto un cartellino rosso durante l'ultimo fine settimana nel corso del derby madrileno. In caso di forfait di Konaté, José Mourinho dovrà obbligatoriamente schierare una coppia di difensori centrali totalmente inedita, affidando le chiavi del reparto a un sempre più calante Rüdiger e al giovane Asencio. L'allenatore portoghese dovrà lavorare intensamente in allenamento per trovare la giusta alchimia tra i due centrali, evitando altri dolorosi passi falsi in campionato.
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