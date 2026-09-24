Ibrahima Konaté, convocato nella nazionale francese, ha lasciato il ritiro transalpino a causa di un infortunio subito in allenamento. Di ritorno nella capitale spagnOla il difensore ha effettuato tutti i controlli del caso, e oggi il Real Madrid ha diramato il bollettino medico ufficiale sulle sue condizioni fisiche. Il club comunica che il giocatore ha riportato una lesione al legamento collaterale della gamba destra. Un infortunio non da poco che costringe il Real Madrid a valutare attentamente le condizioni di salute del francese, per cui il quadro clinico resta in attesa di evoluzione. Lo staff medico non vuole correre alcun rischio inutile, monitorando la situazione giorno per giorno per evitare pericolose ricadute.

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e i dirigenti del club blanco sperano di riaverein perfette condizioni fisiche subito dopo l'attuale sosta per le, a patto che non sorgano complicazioni essendo una zona abbastanza delicata. Il difensore transalpino inizierà immediatamente un programma dipersonalizzato, lavorando senza sosta per accorciare i tempi di attesa. Quindi, salvo clamoroseo peggioramenti, sia i servizi medici delche lo stesso giocatore puntano il mirino sulla sfida del 10 ottobre contro ilal Santiago Bernabéu.

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Ibrahima Konaté del Real Madrid gesticola durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra il Real Madrid e il Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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