L'ex attaccante dell'Inghilterra Andy Carroll ha rivelato di essere stato vittima di un caso di violenza sessuale. Il 37enne ha reso nota la vicenda nella sua autobiografia, dal titolo "Owning it".

Andy Carroll fu vittima di violenza sessuale

Andy Carroll, oggi 37 anni, gioca nel, squadra che milita nella sesta divisione del calcio inglese. Di recente ha raccontato, nella sua, di un terribile episodio di cui protagonista nel 2021. Il centravanti, infatti, fu vittima di una aggressione a sfondo sessuale. All'epoca Carroll giocava nel, la squadra della sua città natale, formazione nella quale ha anche frequentato le giovanili e avviato la sua carriera.

CARDIFF, WALES - FEBBRAIO 17: Andy Carroll del Reading applaude i tifosi dopo la partita di Sky Bet Championship tra Cardiff City e Reading al Cardiff City Stadium il 17 febbraio 2023 a Cardiff, Galles. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Quella sera di cinque anni fa Carroll ospitò a casa sua, per la notte, un amico della sua ex compagna. L'uomo, che è rimasto anonimo, era in città per vedere un incontro di boxe e la ex compagna del calciatore era, in quel momento, fuori città. L'aggressione è avvenuta mentre il giocatore dormiva. Immediatamente Carroll ha cacciato l'uomo fuori di casa e ha dovuto colpirlo fino a farlo svenire perché stava cercando di rientrare in casa. Il centravanti ha poi chiamato la polizia che lo ha trovato mentre piangeva tra le braccia della tata che curava i suoi figli. L'aggressore, in seguito ad un processo, è stato riconosciuto colpevole di reati sessuali, condannato e iscritto nel registro dei criminali sessuali. Ha dovuto scontare una pena pari a tre anni di carcere.

Former England, Newcastle, and Liverpool striker Andy Carroll has said that he was the victim of a sexual assault in 2021.



The 37-year-old, who still plays at National League South club Dagenham and Redbridge, which he co-owns, made the details public in his autobiography… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 24, 2026

Carroll, che ha giocato anche per, ha raccontato di aver deciso di inserire questo episodio nel suo libro all'ultimo momento, dopo averne parlato con la sua attuale fidanzata. Si è trattato di un momento terribile, che gli ha cambiato la vita, come lui stesso racconta: "Ho subito un qualcosa di spaventoso, ma poche persone lo sapevano fino ad ora.. Assieme a quelle positive, naturalmente. Ha influenzato ogni aspetto della mia vita, ci pensavo ogni giorno. E mi rendeva difficile concentrarmi su qualsiasi altra cosa, compreso il calcio".