L'attaccante inglese ha rivelato l'accaduto all'interno della sua autobiografia.
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L'ex attaccante dell'Inghilterra Andy Carroll ha rivelato di essere stato vittima di un caso di violenza sessuale. Il 37enne ha reso nota la vicenda nella sua autobiografia, dal titolo "Owning it".
Andy Carroll fu vittima di violenza sessualeAndy Carroll, oggi 37 anni, gioca nel Dagenham & Redbridge, squadra che milita nella sesta divisione del calcio inglese. Di recente ha raccontato, nella sua autobiografia, di un terribile episodio di cui protagonista nel 2021. Il centravanti, infatti, fu vittima di una aggressione a sfondo sessuale. All'epoca Carroll giocava nel Newcastle United, la squadra della sua città natale, formazione nella quale ha anche frequentato le giovanili e avviato la sua carriera.
Quella sera di cinque anni fa Carroll ospitò a casa sua, per la notte, un amico della sua ex compagna. L'uomo, che è rimasto anonimo, era in città per vedere un incontro di boxe e la ex compagna del calciatore era, in quel momento, fuori città. L'aggressione è avvenuta mentre il giocatore dormiva. Immediatamente Carroll ha cacciato l'uomo fuori di casa e ha dovuto colpirlo fino a farlo svenire perché stava cercando di rientrare in casa. Il centravanti ha poi chiamato la polizia che lo ha trovato mentre piangeva tra le braccia della tata che curava i suoi figli. L'aggressore, in seguito ad un processo, è stato riconosciuto colpevole di reati sessuali, condannato e iscritto nel registro dei criminali sessuali. Ha dovuto scontare una pena pari a tre anni di carcere.
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