La Squadra avrebbe dovuto indossare la maglia in ricordo del Mondiale '90 ma la UEFA ha bocciato la proposta: non rispettava due requisiti del regolamento
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Niente esordio speciale per Jurgen Klopp sulla panchina della Germania. La squadra dell'ex tecnico del Liverpool scenderà in campo domani ad Amsterdam contro l'Olanda nella sfida valida per la prima giornata di Nations League. Per l'occasione, i tedeschi avrebbero dovuto indossare una maglia speciale, ovvero una divisa celebrativa del Mondiale '90. Tuttavia, la UEFA alla fine ha bocciato la proposta e, dunque, La Mannschaft dovrà esordire con la seconda divisa, quella nera.
Germania, l'UEFA boccia la maglia vintage: Klopp debutterà con la divisa neraJurgen Klopp si prepara a fare il suo esordio assoluto sulla panchina della Germania. L'ex allenatore del Liverpool torna dunque a riassaporare le emozioni di una partita dopo tre anni e l'occasione sarà la sfida dell'Amsterdam Arena contro l'Olanda, in programma domani sera. In vista della gara contro la squadra di Xavi (anche al debutto sulla panchina degli Oranje) la Germania sarà costretta ad indossare la sua seconda divisa, quella nera. E non per questioni legati al colore delle maglie.
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La Germania, come accennato, sarà dunque costretta ad indossare la nuova divisa completamente nera, l'ultima realizzata da Adidas prima del passaggio a Nike, che diventerà fornitore tecnico dei tedeschi a partire dal 2027. La maglia nera avrebbe dovuto fare il suo esordio il 16 novembre proprio contro l'Olanda nella partita in programma a Berlino, la cui presentazione era prevista il 3 novembre. A causa di questo contrattempo, l'esordio è stato anticipato.
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