Niente esordio speciale per Jurgen Klopp sulla panchina della Germania. La squadra dell'ex tecnico del Liverpool scenderà in campo domani ad Amsterdam contro l'Olanda nella sfida valida per la prima giornata di Nations League. Per l'occasione, i tedeschi avrebbero dovuto indossare una maglia speciale, ovvero una divisa celebrativa del Mondiale '90. Tuttavia, la UEFA alla fine ha bocciato la proposta e, dunque, La Mannschaft dovrà esordire con la seconda divisa, quella nera.

Germania, l'UEFA boccia la maglia vintage: Klopp debutterà con la divisa nera

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Jurgensi prepara a fare il suo esordio assoluto sulla panchina della Germania . L'ex allenatore deltorna dunque a riassaporare le emozioni di una partita dopo tre anni e l'occasione sarà la sfida dell'Amsterdam Arena contro l', in programma domani sera. In vista della gara contro la squadra di(anche al debutto sulla panchina degli Oranje) la Germania sarà costretta ad indossare la sua seconda divisa, quella nera. E non per questioni legati al colore delle maglie.La Squadra avrebbe infatti dovuto scendere in campo con una maglia speciale: quella in omaggio del vittorioso Mondiale del 1990. Tutto era ormai pronto per l'esordio della maglia vintage ma nelle ultime ore è arriva la bocciatura da parte. Il motivo, come riportato dal quotidiano Bild, sta nel fatto che la maglia proposta dalla Federazione Tedesca non rispettava due vincoli imposti dal regolamento: le tre strisce adidas si estendono fino al fondo delle maniche, occupando lo spazio destinato ai badge ufficiali della competizione, mentre sulla parte frontale manca il numero di gioco, elemento obbligatorio in una partita internazionale.

DORTMUND, GERMANIA – 23 marzo 2025: Joshua Kimmich della Germania festeggia il primo gol della squadra insieme a un compagno durante la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League tra Germania e Italia, disputata al Football Stadium di Dortmund il 23 marzo 2025 a Dortmund, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La Germania, come accennato, sarà dunque costretta ad indossare la nuova divisa completamente nera, l'ultima realizzata da Adidas prima del passaggio a Nike, che diventerà fornitore tecnico dei tedeschi a partire dal 2027. La maglia nera avrebbe dovuto fare il suo esordio il 16 novembre proprio contro l'Olanda nella partita in programma a Berlino, la cui presentazione era prevista il 3 novembre. A causa di questo contrattempo, l'esordio è stato anticipato.