Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte la Turchia e la Francia allenata da Zinedine Zidane. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del primo turno del Girone 1 della Lega A della Nations League. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso il Turka Araç Muayene Koaceli Stadium. Quella di domani contro la selezione che ha come allenatore Vincenzo Montella sarà la prima gara di Zizou sulla panchina dei Coqs. In vista del primo dei quattro match di questa sosta per le Nazionali, l'ex giocatore ed allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Francia, Zidane: "Emozionato per l'esordio? Domani Mbappé ci sarà"

Insieme a Francia e Turchia, nel Girone 1 della Lega A della Nations League ci sono anche l'ed il, che si sfideranno domani sera. Nel corso della giornata odierna, Zidane ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Turchia. Ha iniziato parlando del suo esordio da ct della Francia: "Provo un'nell'essere qui come ct. Forse è più forte di quella che avevo da calciatore". Successivamente, ha speso qualche parole sullo stile di gioco: "Abbiamo impostato alcune cose perché vogliamo fare qualcosa d'interessante. Non si parleremo della mia impronta. Abbiamo svolto tre allenamenti e domani bisognerà fare bene". Poi gli è stato chiesto dell'assenza di Kylian Mbappé in allenamento e ha dichiarato: "Nulla di grave, ora sta bene. Domani ci sarà".

Parigi, Francia - 26 luglio 2024: L'ex calciatore francese Zinedine Zidane arriva sul palco durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. (Foto di Loic Venance - Pool/Getty Images)

Successivamente, il nuovo commissario tecnico della Nazionale Francese ha speso qualche parola sui volti nuovi presenti in squadra come Da Cunha e Butez del Como, Yoro del Manchester United e Lepaul del Rennes. Le dichiarazioni di Zizou: "La Nazionale è aperta a tutti. Ci sono diversi giovani e veterani e per me va bene così". In conclusione, Zidane ha parlato degli avversari di domani sera: "La Turchia è un'ottima squadra e non meritava di uscire così presto dal Mondiale. Domani sera sicuramente ci darà problemi".