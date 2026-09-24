Un grande occasione da non perdere. Si tratta del compito che attende Leny Yoro. Difensore centrale classe 2004, attualmente militante nel Manchester United, Yoro si è improvvisamente ritrovato agli ordini di Zinedine Zidane. Già convocato dall'U21, il 22 è stato improvvisamente chiamato da Zizou a seguito dell'infortunio di Konaté e nonostante in stagione sia stato fino ad ora poco impiegato da Michael Carrick.

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Francia, la prima volta per Leny Yoro: convocato da Zidane dopo il KO di Konaté

Leny Yoro sta vivendo una situazione davvero paradossale. Il centrale classe 2004 non sta vivendo una stagione molto facile aleppure improvvisamente si è ritrovato coinvolto nella spedizione con la suain Nations League. All'inizio era stato convocato dalla selezione U21 per le qualificazioni agli Europei di categoria ma dopo l'infortunio diè arrivata la clamorosa chiamata da parte di Zinedine. Una vera sorpresa per il 22 enne contando anche il poco minutaggio fino a qui accumulato con i Red Devils.

Un tempo corteggiato da PSG e Real Madrid prima di optare per il Manchester United, Yoro ha disputato una stagione 2025-2026 rispettabile con 33 presenze in tutte le competizioni, di cui 19 da titolare. Tuttavia, il ventenne al momento sta faticando a trovare lo stesso rendimento della stagione precedente. Sempre alle spalle della coppia di difensori centrali Lisandro Martinez-Harry Maguire, l'ex Lille ha collezionato solo 20 minuti nelle prime cinque partite di Premier League. Ed anche le sue prestazioni in Coppa di Lega non hanno entusiasmato, soprattutto dopo il KO contro il Brighton.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 SETTEMBRE: Joy-Lance Mickels del Sabah calcia sotto la pressione di Lena Yoro del Manchester United durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e Sabah FC, disputata all'Old Trafford il 10 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

La convocazione di Yoro, inoltre, non rappresenta solo un'importante salto di qualità da parte del 22 enne, che adesso dovrà essere bravo a ripagare la fiducia, ma anche una conferma da parte dello stesso di Zidane di mettere immediatamente in pratica la sua idea di un percorso di transizione tra il settore giovanile e la prima squadra. L'esordio contro la Turchia è in programma domani sera alle 20:45.