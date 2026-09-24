Un episodio surreale ha fatto il giro del calcio boliviano. Gustavo Tesonotte, portiere argentino del Wilstermann Cooperativa, ha scelto di non provare nemmeno a parare un rigore che riteneva inesistente: un gesto plateale, arrivato nei minuti finali della partita, che ha trasformato una decisione arbitrale controversa nell'ennesima polemica.

Il rigore che fa esplodere la protesta: Tesonotte sceglie di non parare

Ha dell'assurdo quanto raccontato dalle testate sudamericane nella partita tra, valida per la Copa Simon Bolivar. Il risultato era sul 2-2 quando, al minuto 92, l'arbitroha assegnato unai padroni di casa., portiere ospite, è stato protagonista dell'azione e haimmediatamente. sostenendo di non aver commesso alcuna infrazione.

Come riporta TyC Sports, la decisione ha provocato una lunga protesta da parte dei giocatori del Wilstermann, durata circa 20 minuti. A complicare la situazione c'era anche l'assenza del VAR, che non ha consentito di sottoporre l'episodio ad una revisione, portando l'arbitro a confermare definitivamente la propria decisione. Le immagini dell'azione, successivamente diffuse, hanno alimentato ulteriormente le discussioni sulla correttezza del penalty, che è stato dunque assegnato.

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Al momento del tiro,ha compiuto un gesto diinsolito e senza precedenti: invece di posizionarsi al centro della porta e tentare l'intervento, si èverso un palo, lasciando di fatto completamentelo specchio della porta all'attaccante. Il portiere ha successivamente spiegato che la decisione era statacon i compagni di squadra, con l'idea di protesta contro una decisione ritenuta ingiusta attraverso un gesto di, aspettandosi perciò checalciasse il penalty fuori. Tuttavia, il giocatore incaricato della battuta,, non ha però raccolto il: ha calciato normalmente e segnato il gol del, risultato che sarebbe rimasto invariato fino al termine.

COCHABAMBA, BOLIVIA - 05 MARZO: ARBITRO: Julio Bascuñan (Cile) , ASSISTENTI: Christian Schiemann y Claudio Ríos, , durante una partita di gruppo G tra Jorge Wilstermann e Boca Juniors allo Stadio Felix Capriles il 5 marzo 2019 a Cochabamba, Bolivia. (Foto di Javier Mamani/Getty Images)

L'arbitro viene sospeso

La vicenda non si è però conclusa e ha avuto conseguenze anche sul. La Commissione nazionale degli arbitri della Federazione calcistica boliviana ha infattia tempo indeterminato il direttore di gara, ritenendo che il rigore fosse stato assegnatoe che la decisione avesse inciso sul risultato finale della partita., il portiere, è stato intervistato da UNITEL, una delle principali rete televisive del paese, in cui hala propria versione dei fatti e ha inoltre sottolineato l'importanza dell'introduzione del VAR anche nella competizione. Il 3-2 dell'Indipendente resta dunque ilma la fotografia del portiere argentino immobile davanti al calcio di rigore è diventatadi una partita segnata da una delle proteste piùviste recentemente nel calcio internazionale.